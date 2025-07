Acontece Dilsinho traz o evento Pagode do Diferentão a Porto Alegre

18 de julho de 2025

O Pagode do Diferentão é um projeto musical do cantor Dilsinho que mistura roda de pagode íntima e show ao vivo. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O sucesso do Pagode do Diferentão foi tanto, que virou festa! E Porto Alegre já tem data confirmada, dia 19.07 no Estacionamento do complexo Beira-Rio, das 14h às 23h30, o príncipe do pagode retorna a capital gaúcha, com palco 360°, experiências imersivas e interativas e um show emocionante, para curtir de pertinho o cantor Dilsinho.

O local escolhido não poderia ser outro, com um pôr do sol incrível, uma combinação perfeita, de pagode, grandes emoções e muitos sucessos do artista, inclusive em outras versões de ritmos. Tudo isso no cenário do cartão postal de Porto Alegre. Você não pode ficar de fora!

Reserva de camarotes e mesas : (51) 98098.7229

Setores:

ARENA

Área com melhor custo benefício

Palco 360°

Banheiros

Bar

Área de alimentação

VIP

Palco 360°

Banheiros somente para o setor

Bar exclusivo para o setor

Área de alimentação

Área para descanso



Classificação: 18 anos

Realização: @grupoprime @ghmusicprodutora @grupoonda

