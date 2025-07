Acontece Com foco em inovação e estratégia, 1º Fórum Atacadista gaúcho ocorre no dia 4 de setembro na Fecomércio-RS

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Evento reunirá líderes e especialistas para um dia de conteúdo e networking Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O setor atacadista enfrenta desafios e para se manter competitivo é preciso inovação e estratégia. Diante disso, será realizado o 1º Fórum Atacadista RS, no dia 4 de setembro, na sede da Fecomércio-RS, em Porto Alegre. Com o tema “Qual o futuro do atacado?”, o evento reunirá líderes e especialistas para um dia de conteúdo estratégico e de networking. O credenciamento ocorrerá às 7h30 e a abertura está prevista para às 8h45. As inscrições devem ser feitas pelo site https://www.forumatacadista.com.br/#programacao.

Segundo o vice-presidente do Sindiatacadistas do Rio Grande do Sul, Luiz Henrique Hartmann, a expectativa do evento é fomentar o setor. “Estamos tendo uma adesão crescente de empresas, lideranças e entidades. Esperamos contar com a participação de 500 participantes durante o fórum. Será um evento dinâmico, representativo e transformador, que vai marcar o calendário do setor e se consolidar como um encontro anual”, almeja.

O Fórum será uma plataforma de diálogo entre empresários, especialistas e autoridades públicas, com foco nos principais desafios e oportunidades da área atacadista, tais como a Reforma Tributária, inovação, logística, sustentabilidade e novas tecnologias aplicadas à distribuição. “Queremos fortalecer a representatividade do setor e impulsionar sua competitividade. E o Fórum, sem dúvida, busca trazer um olhar para o futuro”, mencionou Hartmann.

O evento abordará em um único dia temas como: Cenários econômicos e Regulatórios; Impactos da inflação, carga tributária e mudanças fiscais; Inovação e Transformação Digital; Automação, Inteligência Artificial, e-commerce e novos modelos de negócios; Logística e Cadeia de Suprimentos; Infraestrutura, custos e eficiência operacional; Tendências de mercado e comportamento do consumidor, além das Novas demandas e o futuro do atacado.

Ainda de acordo com o vice-presidente da entidade, o atacado é um elo essencial de toda a cadeia produtiva. “Ao promover debates e articulações de alto nível, o Fórum vai movimentar a geração de negócios, a qualificação da gestão e o aprimoramento das políticas públicas voltadas ao setor, tudo isso com reflexos diretos no desenvolvimento regional”, comentou.

Programação:

A programação do evento foi definida de forma técnica, atual e conectada com a realidade do atacado, agregando valor por meio de abordagens trazidas pelos palestrantes, que são referências nacionais e regionais com ampla experiência no setor. Dentre os temas principais dos paineis estão a reforma tributária, marketing digital, logística inteligente, inteligência artificial aplicada ao comércio e práticas sustentáveis.

9h: Palestra de Abertura: “Perspectivas Econômicas e Oportunidades de Mercado no Brasil” (Ricardo Amorim)

11h: Painel: “O Novo Cenário Tributário: Tributação dos Dividendos, das Altas Rendas e Reforma Tributária do Consumo”

-Palestra “Tributação da renda, dos dividendos e dos altos salários” (Everardo Maciel)

-Palestra “Reforma tributária do consumo: o que não foi dito” (Rafael Pandolfo)

14h: Palestra: “Competitividade no Mercado Digital: como a digitalização, automação, e-commerce, IA e o uso estratégico de dados estão transformando o setor atacadista” (Martha Gabriel)

15h: Bate-papo com Martha Gabriel: “Capacitação Digital e Adaptação de Cultura das Empresas Atacadistas”

15h30: Painel: “Eficiência Logística e Sustentabilidade na Cadeia de

Suprimentos” (Case Grupo Panvel)

17h: Reconhecimento & Destaque 2025

17h30: Palestra de Encerramento: “Mudanças nos Hábitos de Consumo e Impactos no Atacado” (Dado Schneider)

O 1º Fórum Atacadista RS conta com o apoio da Rede Pampa de Comunicação, além de entidades como a Fecomércio-RS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/1-forum-atacadista-rs-ocorre-no-dia-4-de-setembro/

Com foco em inovação e estratégia, 1º Fórum Atacadista gaúcho ocorre no dia 4 de setembro na Fecomércio-RS

2025-07-18