Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

O chef Bruno Hoffmann cria pratos de inspiração italiana que combinam com os dias mais frios de Porto Alegre Foto: Juliana Amorim Foto: Juliana Amorim

Com a chegada do inverno, o Benjamin Osteria Moderna, em Porto Alegre, lança cardápio pensado para aquecer corpo e alma. Assinado pelo chef Bruno Hoffmann, o novo menu valoriza preparos mais quentes e confortáveis, seguindo a proposta da casa de renovar as sugestões de pratos a cada estação. “Com o frio mais intenso, focamos em dar calor nas entradas e nos pratos principais, usando molhos mais encorpados e um toque leve de pimenta. Também queremos que as pessoas compartilhem mais, por isso voltam a polenta brustolada e um nhoque de ricota frito, com emulsão de salsa verde”, explica o chef.

A exemplo das novidades entre os principais, estão o rigatoni alla Vodka, com creme de tomate, natas e um toque de Vodka, servido com polpettine de wagyu (R$ 122), e o Cavatelli e Gamberi, que combina molho de tomate com n’duja, camarão grelhado e crumble de pinhão (R$ 132). Para a sobremesa, o cremoso de chocolate com castanhas e gel de bergamota (R$ 44), e a Uve e Zabaione, com uvas marinadas, zabaione de grappa, gelato de creme inglês e merengue (R$ 42) estão entre as boas pedidas da temporada.

Localizado no térreo do Edifício JBZ, em Porto Alegre, o Benjamin Osteria Moderna foi idealizado pelos irmãos Bruno, Mauro e Fernanda como uma homenagem ao pai, João Benjamin Zaffari. O espaço combina memória afetiva e cozinha italiana contemporânea, com uma carta de vinhos focada em rótulos italianos e nacionais, além de coquetéis exclusivos que completam a experiência gastronômica.

Serviço:

Benjamin Osteria Moderna

Edifício JBZ – Av. Carlos Gomes, 400 – térreo, Porto Alegre/RS

Horário de funcionamento:

– Café da manhã: de terça a sexta, das 8h30 às 11h.

– Almoço: de terça a sexta, das 11h30 às 14h30, e sábado das 11h30 às 15h30

– Jantar: de terça a sábado, das 19h às 23h.

– Happy Hour: de terça a sexta, das 17h às 18h30.

– Brunch: sábado das 10h30 às 15h.

@benjamin.osteria

