Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2023

Designer de interiores e artista visual, Tatiana Dapper Coelho é responsável por decorar o evento, homenageando a Tailândia Foto: Malíbia Bier/Divulgação Designer de interiores e artista visual, Tatiana Dapper Coelho é responsável por decorar o evento, homenageando a Tailândia. (Foto: Malíbia Bier/Divulgação) Foto: Malíbia Bier/Divulgação

Entre as celebridades, os influenciadores, arquitetos e empresários brasileiros que participarão da 4ª Mostra Celebration, que ocorrerá de 23 de novembro a 10 de dezembro na Artefacto D&D Shoppings (Avenida Nações Unidas, 22.555, em São Paulo), está uma gaúcha.

A designer de interiores e artista visual Tatiana Dapper Coelho, de Santo Antônio da Patrulha, foi convidada a decorar uma das dez mesas que irão, cada uma, homenagear um determinado país. A profissional irá criar um ambiente com muitas referências oriundas da Tailândia.

Formada em Artes Visuais e em Design de Interiores, a gaúcha incorpora em seus trabalhos a expertise adquirida em mais de 30 anos de trajetória, com a criação de peças exclusivas e artesanais, que dão um toque sofisticado e ímpar.

A inspiração para criar a mesa tailandesa se deu pela vibração, cores, gastronomia e energia desse país. “O elemento principal de lá são os barcos do mercado flutuante, com seus sabores e cores das frutas. Para a mostra, mandei fazer um barco de madeira que irei pintar e depois preenchê-lo com folhas, flores e frutas”, antecipa Tatiana.

A mesa terá souplasts feitos com folhas de bananeiras, moldados e pintados pela artista gaúcha. “Na Tailândia, se usa muito as folhas das bananeiras para embrulhar ou servir alimentos”, explica. A bananeira ainda servirá de inspiração para a criação de cestinhas que serão feitas com suas fibras seca. A cerâmica vai receber toda uma pintura baseada na flor de lótus para receber cumbucas. “A ideia é casar os elementos de forma harmônica. Assim como os barcos flutuam na água, a flor de lótus também é aquática, além de ser uma planta muito admirada na Tailândia, pois representa prosperidade, fidelidade e purificação, estando diretamente ligada a figura do Buda.”

Seguindo a linha espiritual, a mesa receberá luminárias que representarão as sombrinhas gigantes douradas, que circundam os quatro cantos da estupa gigante. “A estupa é uma importante forma da arquitetura budista, um monumento sepulcral, que acolhe objetos religiosos”, conta.

As argolas dos guardanapos representarão o Malai, que são guirlandas de flores ofertadas ao Buda em eventos religiosos e casamentos locais. Tudo muito bem representado em cores e movimentos. E, para encerrar, as cadeiras receberão, cada uma, um chapéu de barqueiro nas costas, criando um ambiente de bem-estar e acolhimento, como se os chapéus tivessem sidos colocados ali convidando as pessoas se sentarem à mesa.

A mostra é promovida pela designer de joias Bibiana Paranhos, com o tema Explorando Culturas Globais Através do Design. São esperadas cerca de 800 pessoas por noite e 40 mil durante todo o evento.

Os trabalhos de Tatiana podem ser acompanhados pelos perfis do Instagram @vivendasap e @tatianacoelho.

