Rio Grande do Sul Gaúcho com suspeita de febre maculosa recebe alta e aguarda resultado do exame para detectar a doença

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

John de Andrade, de 32 anos, viajou com a família para Bonito, no Mato Grosso do Sul Foto: Divulgação John de Andrade, de 32 anos, viajou com a família para Bonito, no Mato Grosso do Sul. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com suspeita de febre maculosa, o gaúcho John de Andrade, de 32 anos, recebeu alta do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, na tarde de quarta-feira (5). Ele prossegue o tratamento com o antibiótico Doxiciclina e o antialérgico Hixizine.

O resultado do exame para detectar a doença deve ser divulgado na quarta-feira (12). Morador do bairro Fátima, em Canoas, na Região Metropolitana, o criador de conteúdo digital viajou para Bonito, no Mato Grosso do Sul. Ele retornou ao Rio Grande do Sul no dia 30 de junho. Com fortes dores na cabeça e no corpo e manchas avermelhadas na pele, procurou atendimento médico e foi hospitalizado.

John contou que voltou ao Estado com um carrapato ainda vivo colado na perna, sem perceber. Ele viu o animal ao tomar banho. Após retirar o carrapato da pele, colocou o animal em um pote e o entregou ao Hospital Moinhos de Vento para ser encaminhado às autoridades sanitárias.

“As manchas avermelhadas estão sumindo, secando, devido ao tratamento com antibiótico e antialérgico. As dores de cabeça e no corpo já estão bem mais moderadas, leves”, disse o influenciador digital em entrevista ao Portal O Sul.

A febre maculosa é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada de carrapatos. Conforme o Ministério da Saúde, os principais sintomas da doença são: febre, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, diarreia e dor abdominal, dor muscular constante, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés, gangrena nos dedos e orelhas e paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões.

