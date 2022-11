Esporte Gaúcho da Copa: legado de torcedor número 1 do Brasil segue com os filhos

Clóvis esteve em sete Copas do Mundo FIFA e virou um símbolo da alegria brasileira no torneio Foto: Reprodução/FIFA Clóvis esteve em sete Copas do Mundo FIFA e virou um símbolo da alegria brasileira no torneio. (Foto: Reprodução/FIFA Foto: Reprodução/FIFA

Por sete Copas do Mundo consecutivas ele foi o rosto da Seleção Brasileira nas arquibancadas eleito o torcedor-símbolo do País, o “12º jogador” das arquibancadas. A figura do Gaúcho da Copa virou uma marca registrada dos jogos do Brasil em grandes competições. Uma espécie de amuleto da sorte consagrado principalmente pelo título Mundial de 2002.

Clóvis Acosta Fernandes faleceu em 2015. A morte precoce aconteceu um ano depois do Mundial no Brasil, quando a figura do torcedor correu o mundo de novo. Desta vez tristemente abraçado com sua tradicional réplica do troféu da FIFA depois da emblemática derrota para a Alemanha por 7 a 1 na semifinal, em Belo Horizonte.

Os dois filhos do Gaúcho da Copa se esforçam para manter vivo o legado do maior torcedor da Seleção. Em 2018, pela primeira vez sem o pai, Frank e Gustavo Damasceno Fernandes experimentaram um pouco do carinho que Clóvis despertou em fãs de futebol de diversos países.

A despedida na relação com a Seleção veio no ano seguinte, em 2015, durante a Copa América do Chile. O Brasil foi eliminado precocemente, e Clóvis revelou em uma entrevista que estava enfrentando um câncer havia nove anos.

