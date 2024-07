Rio Grande do Sul Gaúcho é reconhecido como o maior colecionador mundial de bonecos Ken

"Estou muito feliz com essa conquista e sonho em um dia poder conhecer a fábrica da Mattel para ver de perto como são criados os brinquedos", disse Bernardo Guedes

O jornalista gaúcho Bernardo Guedes foi reconhecido como o maior colecionador de bonecos Ken do mundo. O título foi concedido neste mês pela OWR (Official World Record).

Bernardo se inscreveu na OWR catalogando 150 bonecos diferentes do namorado da Barbie. As informações foram analisadas pelo Comitê de Aceitação Internacional por meio do juiz Tiago Cardoso, de Lisboa, em Portugal, designado pela associação.

Após a validação do registro do recorde mundial, ele recebeu um certificado em seu nome que já consta na página da Official World Record, assim como a ida para o livro dos recordes mundiais. A associação foi criada no século XXI em Barcelona, na Espanha, como uma organização não-governamental cujo objetivo é promover, verificar, catalogar e registrar recordes mundiais.

“Agora eu sou oficialmente parte da história da Barbie. É uma grande responsabilidade. O primeiro colecionador a receber o prêmio de maior coleção de Ken do mundo. Estou muito feliz com essa conquista e sonho em um dia poder conhecer a fábrica da Mattel para ver de perto como são criados os brinquedos”, disse o jornalista.

Morador de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, ele ganhou o seu primeiro Ken da sua avó, quando era criança.

