Fábio Badra é nomeado conselheiro titular do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Fábio Badra é presidente da InternetSul – Associação dos Provedores de Internet no Rio Grande do Sul. Fábio Badra é presidente da InternetSul – Associação dos Provedores de Internet no Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação)

O Ministério das Comunicações nomeou cinco novos membros para o Conselho Gestor do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust).

Entre os novos integrantes está Fábio Zuheir Wadie Badra, representante do setor de prestadoras de serviços de telecomunicações, que assume como titular, com mandato de dois anos.

Seu suplente será Rodrigo Schuch Wegmann da Silva. Também entraram no colegiado representantes da sociedade civil: Paula Bernardi (titular) e Ramênia Vieira (suplente), além de Camilo Mussi, como representante titular do Ministério da Agricultura e Pecuária.

O Fust é um instrumento fundamental para financiar projetos de conectividade e inclusão digital em áreas ainda desassistidas no Brasil. Os recursos do Fundo são alocados por meio de agentes financeiros como o BNDES, Finep, agências de fomento e bancos credenciados .

Com a nomeação dos novos conselheiros, o Fundo retoma movimento depois de estar bloqueado por 23 anos, reforçando seu papel como motor de políticas públicas para acesso à internet em todo o país.

Perfil

Fábio Badra é presidente da InternetSul – Associação dos Provedores de Internet no Rio Grande do Sul, onde tem atuado na defesa dos interesses das PPPs (Pequenas Prestadoras de Serviços) e na expansão da rede privada de fibra óptica no Estado.

Durante eventos como o Abrint Global Congress 2025 e o Conexão Brasil‑África, Badra tem discutido o papel das PPPs na democratização do acesso à banda larga em áreas fora dos grandes centros. Sua experiência técnica e sindical fortalece sua atuação como interlocutor entre as empresas regionais e as políticas públicas.

Segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, os novos membros “terão um papel essencial na missão de compor uma equipe técnica e auxiliar na tomada de decisões estratégicas para a destinação de recursos que financiarão projetos de conectividade e inclusão digital”.

Neste contexto, a nomeação de Badra é vista como um reconhecimento da importância das PPPs – sobretudo no Rio Grande do Sul – na garantia de acesso à internet de qualidade em municípios ainda não atendidos pelas grandes operadoras.

