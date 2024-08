Brasil Gaúchos realizaram nesse domingo o Concurso Nacional Unificado; foram mais de 1 milhão de participantes em todo o País

Gabarito da prova objetiva será divulgado nesta terça. (Foto: Claudio Fachel)

Candidatos gaúchos fizeram nesse domingo (18) as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), que havia sido adiado devido a tragédia climática que afetou o Estado em maio. Mais de 78 mil pessoas estavam inscritas, sendo 37 mil em Porto Alegre e o restante distribuído em outras nove cidades. De acordo com o Ministério da Gestão, seis locais que receberiam as provas precisaram ser alterados devido aos danos causados pelas enchentes.

Dividido em oito blocos de conteúdo, o CNU foi realizado neste domingo em dois turnos. Pela manhã, os candidatos resolveram questões de conhecimentos gerais e uma pergunta dissertativa. O tema proposto da dissertação foi sobre as condições de saúde no sistema prisional brasileiro e políticas públicas de saúde para a população carcerária. Os portões fecharam às 8h30 e a prova acabou pelas 11h30.

À tarde, a prova começou às 14h30min, e foi a vez de responder questões de conhecimentos específicos. O concurso terminou às 18h. Seguindo os moldes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), caíram perguntas sobre tópicos atuais, como inteligência artificial, acesso à informação, etarismo e envelhecimento populacional.

Abstenções

De acordo com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, a abstenção nas provas do CNU foi de 52% a 53%. O concurso teve 2,1 milhões de inscritos, e cerca de 1 milhão fizeram a prova.

Apesar dos números, a ministra defendeu o sucesso do CNU e disse que era esperado esse quantitativo de presenças. “Na nossa visão surpreende positivamente dado a envergadura [do concurso], a quantidade de municípios”, afirmou.

“Está dentro da nossa expectativa comparando a outros concursos públicos deste tamanho”, destacou. “Foi uma surpresa positiva dada a envergadura deste concurso. Tem que lembrar que estamos falando de pessoas que provavelmente nunca tinham feito um concurso federal”, disse a ministra.

A menor abstenção foi registrada no Distrito Federal, enquanto a maior, no Ceará, mas ela não revelou os percentuais exatos.

De acordo com a pasta, não houve intercorrências graves registradas pelo governo federal. Alguns locais de prova sofreram com falta de luz, mas sem que atrapalhasse a realização do concurso, de acordo com Esther.

Enem dos concursos

Conhecido como “Enem dos Concursos”, o exame vai selecionar candidatos para preencher 6.640 vagas de níveis Médio, Técnico e Superior, em 21 órgãos federais distribuídos por todo o Brasil. Não houve relatos de vazamentos nem atrasos no cronograma de aplicação das avaliações.

Essa foi a primeira edição do concurso unificado. O gabarito da prova objetiva será divulgado nesta terça-feira (20). Os cadernos de resposta foram divulgados às 20h desse domingo.

