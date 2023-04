Política General Heleno deve depor na CPI dos Atos Extremistas em Brasília

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

Heleno coordenava o GSI à época da tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, em Brasília, em 12 de dezembro. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O general Augusto Heleno Ribeiro, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) de Jair Bolsonaro (PL), vai depor sobre os atos extremistas que resultaram na destruição do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília (DF), no dia 8 de janeiro.

A afirmação foi feita na última terça-feira (11) pelo deputado distrital Chico Vigilante (PT), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Extremistas, realizada pela Câmara Legislativa do DF desde 1º de março.

A convocação do general havia sido aprovada no dia 15 de março. Outro requerimento aprovado na mesma reunião também convoca o atual ministro da pasta, general Marco Edson Gonçalves Dias.

De acordo com o requerimento que convoca Heleno, a presença do militar é importante, pois ele coordenava o GSI à época da tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, em Brasília, em 12 de dezembro, um dos focos de investigação do colegiado.

“Ao que tudo indica, os atos antidemocráticos foram previamente arquitetados, planejados e financiados, com vistas a alterar o resultado das eleições presidenciais, a partir de outubro de 2022, e obstar a alternância de poder”, afirma o documento.

Veja quem foi convocado para depor:

13 de abril: Joveci Andrade, empresário suspeito de financiar o acampamento no Quartel-General do Exército, em Brasília;

19 de abril: general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo de Jair Bolsonaro;

27 de abril: coronel Cintia Queiroz de Castro, subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do DF;

4 de maio: Adauto Lúcio Mesquita, empresário suspeitos de financiar o acampamento no Quartel-General do Exército, em Brasília;

11 de maio: coronel Fábio Augusto Vieira; ex-comandante-geral da PM;

18 de maio: general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto;

25 de maio: José Acácio Serere Xavante, indígena preso em 12 de dezembro, dia de ataques à sede da Polícia Federal, em Brasília.

Além desses, outras cinco pessoas estão na lista de prioridade para serem ouvidas na CPI: coronel Reginaldo Leitão, coronel Klepter Rosa, coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos, major Cláudio Mendes dos Santos e tenente-coronel Paulo José.

