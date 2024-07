Rio Grande do Sul General Motors anuncia investimento de R$ 1,2 bilhão na fábrica em Gravataí

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

O recurso para a unidade de Gravataí será destinado à modernização do complexo fabril e ao desenvolvimento de um novo modelo de veículo Foto: Mauricio Tonetto/Secom Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Na manhã desta quinta-feira (11), o governador Eduardo Leite participou do evento de anúncio de investimentos da GM (General Motors), em Gravataí. A fábrica da empresa no município gaúcho vai receber um aporte de R$ 1,2 bilhão para modernização e desenvolvimento de veículos.

De acordo com o presidente da GM na América do Sul, Santiago Chamorro, o valor faz parte de um plano de investimentos da empresa no Brasil, que totaliza R$ 7 bilhões e será realizado entre 2024 e 2028. O recurso para a unidade de Gravataí será destinado à modernização do complexo fabril e ao desenvolvimento de um novo modelo de veículo, cujos detalhes ainda serão divulgados.

Ao atualizar a legislação de incentivos, bem como modernizar e ajustar fluxos e processos, o governo do Estado contribuiu para que o investimento se concretizasse, uma vez que a empresa pôde ter maior previsibilidade em relação ao cumprimento de suas obrigações fiscais.

“O anúncio da GM nos dá confiança. Este é um trabalho anterior à calamidade que, mesmo diante de tudo que aconteceu, não regrediu. Pelo contrário, hoje estamos aqui, após a situação pela qual o Estado passou, com a afirmação de confiança no futuro do Rio Grande do Sul. Ao colocar este valor, a GM demonstra confiar na capacidade de trabalho do Estado”, disse o governador.

Chamorro relembrou um pouco da história da empresa no Brasil e no Rio Grande do Sul. “Esta unidade aqui em Gravataí começou no ano 2000 e, em 24 anos, já produzimos 4,7 milhões de unidades e este é o quarto anúncio de investimento que fazemos. Somos uma indústria forte, que gera emprego de qualidade, que cresce e gera exportações, traz investimentos. A GM é uma montadora que, como poucas, pode falar que tem passado, presente e futuro no Brasil. Hoje damos o pontapé inicial para começar o futuro, trazendo R$ 1,2 bilhão para Gravataí”, afirmou.

