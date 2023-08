Mundo General que sabia “segredos do Palácio de Putin” é achado morto em prisão

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Ele estava prestes a entrar com um pedido de condicional. Foto: Andrej Pimenov via Wikimedia Commons Ele estava prestes a entrar com um pedido de condicional. (Foto: Andrej Pimenov via Wikimedia Commons) Foto: Andrej Pimenov via Wikimedia Commons

Gennady Lopyrev, general russo que conhecia os segredos de um palácio atribuído ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi encontrado morto na prisão. Lopyrev, de 69 anos, é o segundo militar do alto escalão russo a morrer em 24 horas. A primeira morte confirmada foi a do coronel Gennady Zhidko.

Este é também o mais recente dos vários casos de falecimentos misteriosos que ocorreram no País. A polícia local investiga. De acordo com informações do tabloide britânico The Sun, Zhidko, de 58 anos, foi encontrado morto após ser expulso do comando militar.

Já Lopyrev adoeceu na última segunda-feira (14) e teve dificuldades para respirar. Segundo o diário britânico, os médicos disseram que ele tinha leucemia, não diagnosticada anteriormente.

Entretanto, há suspeitas de que o general tenha sido envenenado. Conforme relatos citados pelo canal VChK-OGPU, do aplicativo de mensagens Telegram, e reproduzidos pelo jornal do Reino Unido, na própria segunda, ele conversou com o filho Alexander e “parecia saudável” até reclamar de falta de ar.

Lopyrev foi levado na segunda-feira da colônia penal número 3, na região de Ryazan, para duas unidades hospitalares, mas não resistiu. Ele estava prestes a entrar com um pedido de condicional.

“Falei com o chefe de sua unidade médica, que disse que seu exame cardíaco voltou normal, e os pulmões estavam limpos. É difícil dizer exatamente o que aconteceu. Nos preparávamos para solicitar sua liberdade condicional, porque era hora [de solicitar]. E agora essa ligação [para dizer que ele havia morrido]. É tudo muito estranho e muito rápido”, afirmou Alexander.

Palácio de Putin

Integrante do Serviço de Proteção Federal, Lopyrev teria supervisionado pessoalmente a construção do Palácio Gelendzhik, na região do Mar Negro. O Kremlin nega, mas residência privada teria sido construída com dinheiro do Estado russo para o presidente Vladimir Putin.

Alexei Navalny, opositor político do presidente russo, já tinha apontado em 2021 o general como alguém que conhecia todos os detalhes da obra e do financiamento dela. Em vídeo, o político afirmou que a propriedade custou US$ 1,37 bilhão.

Detalhes do projeto do “Palácio do Putin” foram divulgados em 2016 por uma reportagem do “Business Insider” com base em documentos disponibilizados ao público no site da empreiteira russa Metro Style.

O chamado Palácio do Putin tem quase 18 mil metros quadrados e conta com um cassino, uma pista de hóquei, uma adega, uma igreja e um bunker.

No ano seguinte, o militar foi condenado a dez anos de prisão por um tribunal militar da Rússia sob acusações de receber propina e possuir munição ilegalmente. O militar sempre negou ter cometido os crimes. Na época, críticos apontaram que as acusações eram forjadas.

Segundo o tabloide The Sun, até ser preso, Lopyrev era um dos assessores de segurança mais próximos de Putin. Ele chegou a ser filmado perto do presidente russo enquanto Putin conversava com o então primeiro-ministro britânico, Tony Blair, em Moscou, em 2002.

