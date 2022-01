Educação Geoportal disponibiliza painéis com geolocalização das escolas do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dashboard que apresenta a distribuição espacial do conjunto de escolas de educação básica no território gaúcho. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fornecer informações para auxiliar na elaboração, acompanhamento e execução de políticas públicas é o objetivo do Geoportal, ferramenta que faz a interface pública da Iede (Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais). Na sexta-feira (28), a SPGG-RS (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul) disponibilizou à população uma nova aplicação, que apresenta o resultado da geolocalização das escolas nos municípios do Rio Grande do Sul.

A partir de um catálogo disponibilizado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), a equipe da Iede desenvolveu um dashboard que apresenta a distribuição espacial do conjunto de escolas de educação básica no território gaúcho. O novo painel possibilita a visualização, por meio de mapas e gráficos, da distribuição das escolas, além de dados relativos à modalidade de ensino ofertada, ao porte da escola, à categoria administrativa (pública ou privada) e à dependência administrativa (estadual, municipal ou federal).

Também é possível filtrar os estabelecimentos por localização (rural ou urbana), nome de município e por Coordenadoria Regional de Educação (CRE). Os detalhes de cada escola, incluindo endereço e contato, são apresentados clicando no ponto correspondente no mapa.

O processo de pesquisa, organização, espacialização dos dados e validação das coordenadas foi realizado pelo Departamento de Planejamento Governamental (Deplan), vinculado à Subsecretaria de Planejamento da SPGG-RS, em um trabalho que durou aproximadamente cinco meses.

“O painel representa um importante insumo para o planejamento, podendo no futuro agregar novas informações e dados estatísticos, subsidiando análises mais aprofundadas na temática da educação”, destaca a diretora do Deplan, Juliana Hoffmann.

Geoportal

O Geoportal é a interface pública da Iede, projeto estratégico da SPGG-RS, e vem se consolidando como a principal plataforma de compartilhamento de dados geoespaciais, serviços e aplicações do Estado do Rio Grande do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação