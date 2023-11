Geral George Santos, deputado de origem brasileira, sobrevive a votação para seu impeachment e permanece no Congresso dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os deputados da Câmara dos Estados Unidos decidiram não cassar o mandato de George Santos, um político de origem brasileira. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os deputados da Câmara dos Estados Unidos decidiram não cassar o mandato de George Santos, um político de origem brasileira, nesta quarta-feira (1º). Santos é do Partido Republicano, que controla a Casa.

Para ser aprovada, a medida precisava de dois terços dos deputados, o equivalente a 290 votos. No entanto, apenas 24 deputados republicanos votaram a favor da expulsão. Entre os democratas, 32 votaram contra a cassação. O placar foi o seguinte:

– 213 votaram contra a cassação.

– 179 votaram a favor da cassação.

– 19 se abstiveram.

Apesar da vitória de Santos nesta quarta-feira, devem surgir novas propostas para cassar o mandato dele. O comitê de ética da Casa está preparando um relatório sobre as acusações que foram feitas ao deputado, que deverá ser apresentado no dia 17 de novembro, e podem surgir novos pedidos de expulsão.

Diversas histórias

George Santos inventou diversas histórias durante a sua campanha eleitoral, em 2020. No fim do mês passado, ele foi formalmente acusado na Justiça de 23 crimes. Entre essas acusações, estão as seguintes:

– Lavagem de dinheiro para usar verba da campanha em gastos pessoais.

– Ter recebido ilegalmente dinheiro de seguro desemprego.

– Ter cobrado dinheiro do cartão de crédito de doadores de campanha sem o consentimento deles.

Santos afirma que é inocente. Esse é o segundo processo criminal que Santos enfrenta na Justiça dos EUA. Em maio, ele foi acusado de fraude e lavagem de dinheiro. Ele pagou uma fiança US$ 500 mil para não ser preso enquanto aguarda a tramitação do processo.

Na Câmara, foi Anthony D’Esposito, um colega de partido de Santos, que apresentou, na última quinta-feira, uma proposta para expulsar Santos do Congresso.

“George Santos não está apto a servir a seus eleitores como deputado dos Estados Unidos”, disse o D’Esposito.

Filho de brasileiros

Santos é filho de brasileiros. Ele foi eleito por um distrito que inclui partes da cidade de Nova York e subúrbios. Os escândalos começaram logo depois de sua eleição, em novembro de 2022, primeiro enfrentando acusações de que forjou grande parte de seu currículo e, em seguida, as acusações criminais. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/george-santos-deputado-de-origem-brasileira-sobrevive-a-votacao-para-seu-impeachment-e-permanece-no-congresso-dos-estados-unidos/

George Santos, deputado de origem brasileira, sobrevive a votação para seu impeachment e permanece no Congresso dos Estados Unidos

2023-11-02