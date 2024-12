Acontece Gerdau e CEEE Equatorial são destaques no Prêmio Líderes do Brasil 2024

Premiação reconhece líderes e empresas que impactam o desenvolvimento do Rio Grande do Sul

A Gerdau e a CEEE Equatorial foram reconhecidas como destaques no Prêmio Líderes do Brasil 2024, realizado nesta segunda-feira (09), em São Paulo.

Jorge Gerdau Johannpeter, Membro do Conselho da Gerdau, recebeu homenagem especial pela trajetória empreendedora, enquanto Riberto José Barbanera, Presidente da CEEE Equatorial, foi premiado por sua gestão inovadora e pelos investimentos de R$2 bilhões já realizados no Rio Grande do Sul.

Delton Batista, Presidente do Sistema LIDE Rio Grande do Sul e Santa Catarina, destacou a relevância desses reconhecimentos: “Eles evidenciam a excelência em gestão e o impacto transformador das iniciativas lideradas por essas empresas e seus dirigentes.” O evento também premiou a AMBIPAR como empresa do ano e reconheceu outros 30 líderes regionais e setoriais.

