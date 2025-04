Colunistas Germano Rigotto mostra ao presidente da Câmara, Hugo Motta, equívocos no projeto da tributação de dividendos

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Germano Rigotto conversou com o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, sobre temas relevantes em debate no Congresso. (Foto: Arquivo pessoal)

O ex-governador Germano Rigotto defende a priorização de uma reforma administrativa como importante passo para o desenvolvimento do país. Rigotto conversou sobre o tema com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), durante reunião do Conselho Político e Social (COPS), órgão de consulta da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Rigotto é membro titular do Conselho. O encontro aconteceu na Associação Comercial de São Paulo, quando o ex-governador gaúcho revela que “sugeri ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Hugo Motta, que a Reforma Administrativa seja priorizada por ele na pauta de votações. Lembrei que só uma profunda reforma pode qualificar o setor público, reduzindo gastos e valorizando os bons servidores”.

Rigotto conversou com Hugo Motta sobre projeto da tributação de dividendos

Com relação à tributação de dividendos, prevista no Projeto de Lei (PL) 1087/2025 encaminhado pelo governo ao Congresso, propondo uma série de mudanças na tributação de pessoas físicas no Brasil, Germano Rigotto, na conversa com o presidente da Câmara, destacou que “será um grande erro se, conjuntamente com esta decisão, não acontecer a redução do Imposto de Renda Pessoa Jurídica Recordei ao deputado Hugo Motta, que quando houve a isenção da tributação de dividendos aconteceu conjuntamente o aumento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e que, por isto, só pode cobrar dividendos se reduzir o IRPJ”.

Covatti articula aprovação de Programa Ambiental para Agricultura Familiar

Secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti tem realizado uma série intensa de contatos na Assembleia Legislativa. Quer garantir a aprovação em plenário, do projeto que cria o Programa de Recuperação Socioprodutiva, Ambiental e de Resiliência Climática da Agricultura Familiar Gaúcha, protocolado em regime de urgência no dia 3 de abril. O programa já tem assegurados R$ 901 milhões, provenientes do Fundo de Reconstrução do RS (Funrigs), e tem como alvo 15 mil pequenos produtores. Como o projeto deverá trancar a pauta se não for votado até o dia 6 de maio, Covatti conversou ontem com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas (PT), pedindo apoio à iniciativa.

Resposta de Janja sobre gastos com viagens: “Dane-se”

Ao participar da Conferência Eleitoral do PT para 2024 em Brasília, a primeira-dama, Janja da Silva, rebateu as críticas recebidas por ter acompanhado e participado de eventos no G20 ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Eu estava em uma reunião no G20 e todo mundo fica falando: ‘O que ela fica fazendo lá com o presidente? Nem foi eleita’. Dane-se, eu vou sempre estar lá. Ninguém me deu esse lugar. Eu conquistei”, disse Janja.

Suspeito de desviar R$ 50 milhões em emendas, ministro das Comunicações deixa o governo

Um almoço da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, em nome do presidente Lula e lideranças do União Brasil, na residência do presidente do partido, Antonio Rueda, selou a sorte do ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil). Ele é alvo de denúncia apresentada ao STF: desvio de recursos de emendas parlamentares em favor de familiares. Seriam mais de R$ 50 milhões em emendas do chamado “orçamento secreto”. A decisão de tirar o ministro do governo foi do presidente Lula, após denúncia da PGR ter sido formalizada e aceita pelo Supremo Tribunal Federal. O líder do UB na Câmara, Pedro Lucas Fernandes foi indicado para o ministério.

Pesquisa Sebrae mostra queda de 35% no faturamento ados empreendedores do RS

O levantamento do Sebrae indica que 36% dos empreendedores relataram queda no faturamento, sendo que, entre esses, 76% indicaram reduções de até 50%. A 41ª edição da Pesquisa de Monitoramento dos Pequenos Negócios do Sebrae RS revelou problemas como falta de mão de obra qualificada (27%) e a busca por recursos financeiros (26%). O levantamento foi realizado entre 5 e 23 de março com 373 clientes do Sebrae RS atendidos nos meses de janeiro a fevereiro de 2025.

Assembleia aprovou projeto “Devolução do IPVA pago” do deputado Delegado Zucco

O deputado estadual Delegado Zucco comemorou ontem a aprovação do Projeto de Lei “Devolução do IPVA pago”. O projeto, explica Zucco, concede aos gaúchos que perderam seus veículos por catástrofes naturais, enchentes, furtos ou perda total direito à devolução proporcional do IPVA pago e isenção do imposto enquanto o veículo estiver inutilizado”. Para o deputado, “essa é uma medida de justiça para milhares de famílias que enfrentaram perdas nas tragédias dos últimos anos. Trabalhamos com seriedade e compromisso para levar alívio a quem mais precisa”.

