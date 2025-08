Política Gesto obsceno de Alexandre de Moraes é alvo de críticas de opositores e de ex-colega do Supremo

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2025

Gesto do ministro foi registrado em um camarote da Neo Química Arena, no jogo entre Corinthians e Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. (Foto: Reprodução)

A imagem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes mostrando o dedo do meio na quarta-feira (30) em um camarote da Neo Química Arena, no jogo entre Corinthians, seu time do coração, e o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, correu as redes sociais e serviu de munição para bolsonaristas adversários do ministro, que criticaram a atitude.

O gesto obsceno de Moraes ocorreu horas após ele ser sancionado pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Aliados do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vinha trabalhando para que Moraes fosse sancionado com a Lei Magnitsky, reproduziram a imagem, algumas com frases irônicas.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) escreveu que o ministro “está super equilibrado e não está nem aí”, concluindo com um “confia”. O deputado estadual paulista Tenente Coimbra (PL) replicou o meme que reproduz um diálogo entre o locutor Galvão Bueno e o repórter Tino Marcos: “Galvão?” “Diga lá, Tino.” “Sentiu.”

Entre parlamentares próximos a Eduardo, contudo, a principal reprodução não foi da imagem em si, mas de um comentário crítico ao gesto, feito pelo ex-ministro do STF Marco Aurélio Mello ao canal bolsonarista no YouTube do jornalista Claudio Dantas.

“Quando vi essa imagem, pensei que fosse montagem, que fosse fake news. Eu não acreditei que ele pudesse realmente praticar esse ato que nós sabemos que é obsceno”, disse Mello.

O ex-ministro associou o gesto à frase “perdeu, mané”, dita pelo presidente do STF, Luís Roberto Barroso, a militantes bolsonaristas após as eleições, ao ser perseguido em Nova York, nos EUA. A frase foi pichada com batom na estátua A Justiça, em frente ao STF, durante a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023.

Moraes estava em um dos camarotes do estádio e fez o gesto em direção a uma pessoa que estava nas cadeiras numeradas da mesma região. Torcedores que estavam no estádio ouvidos pela reportagem afirmam que o ministro não recebeu vaias nem coro com palavras hostis, e disseram acreditar que ele tenha respondido a alguma provocação individual.

O fotógrafo Alex Silva, do jornal “O Estado de S. Paulo”, autor da foto, registrou o gesto instantes antes de a partida começar. Ele também fez registros do ministro sorrindo e acenando para outros torcedores. Ao longo do jogo, ao menos dois dos quatro canais que fizeram a transmissão registraram a presença do ministro, sorrindo.

Alexandre de Moraes é corintiano e foi recebido por conselheiros do time antes de a partida começar. Também circularam na internet cenas do ministro caminhando tranquilamente pelos corredores do estádio – ele chega a gritar “vai, Corinthians” em um dos registros. A reportagem procurou Alexandre de Moraes por meio da assessoria de imprensa do Supremo para que ele se pronunciasse sobre o gesto obsceno, mas não teve retorno até o fechamento da edição. As informações são do jornal O Tempo.

