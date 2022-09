Mundo Gibraltar vende iate de oligarca russo por mais de 200 milhões de reais

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

Superiate Axioma é avaliado em US$ 75 milhões. (Foto: Divulgação)

O iate do oligarca russo Dimitri Pumpianski foi vendido por R$ 200 milhões por Gibraltar, onde o veículo foi apreendido, em março. O anúncio foi feito nesta terça-feira (27) pela autoridade judicial marítima do enclave britânico, Admiralty Marshal, que afirmou, em comunicado, que não revelaria o nome do comprador.

O valor arrecadado no leilão permitirá que as autoridades de Gibraltar devolvam o dinheiro a credores do oligarca. Um total de 63 ofertas de compra foram recebidas durante o leilão do iate. A instituição bancária afirma que o proprietário da embarcação, o bilionário Dmitry Pumpyansky, tem dívidas que somam mais de US$ 20 milhões (R$ 103,3 milhões).

A embarcação foi detida após atracar em Gibraltar, em março. As autoridades locais tomaram o superiate após uma reclamação legal feita pelo JP Morgan. As informações são do jornal britânico “The Guardian”.

O Axioma tem 72,5 metros e conta com seis luxuosas cabines de hóspedes, uma piscina, uma sala de cinema 3D, academia, jacuzzi e um spa totalmente equipado.

Pumpyansky era um dos oligarcas mais próximos do presidente russo, Vladimir Putin, segundo o jornal inglês. Ele é proprietário e presidente do fabricante de tubos de aço OAO TMK, fornecedor da estatal russa de energia Gazprom.

Após a invasão da Ucrânia, Pumpyansky foi submetido a sanções pelo Reino Unido, União Europeia e Estados Unidos. De acordo com o “The Guardian”, o oligarca tem fortuna estimada em 1,84 bilhão de libras esterlinas (equivalente a R$ 11,2 bilhões).

