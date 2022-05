Porto Alegre Ginásio Tesourinha volta a receber pessoas em situação de rua na noite desta quarta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2022

Força-tarefa montou atendimento emergencial no Ginásio Tesourinha nesta madrugada. Foto: Cesar Lopes/PMPA Força-tarefa montou atendimento emergencial no Ginásio Tesourinha nesta madrugada. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre decidiu abrir novamente o Ginásio Tesourinha a partir das 18h desta quarta-feira (18) para abrigar pessoas em situação de rua. A medida ocorre em razão do frio intenso.

Na noite de terça-feira (17), 46 pessoas dormiram dentro do centro esportivo. O espaço foi preparado para receber cem. Conforme a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, os albergues receberam 240 pessoas e as pousadas 282.

Conforme a prefeitura, quem buscou abrigo no ginásio recebeu refeições, servidas por meio de doações de parceiros e pode tomar um banho quente. Para as pessoas não se separarem dos seus animais de estimação, foi criado um espaço pet. As medidas de acolhimento serão avaliadas ao longo do dia, conforme as condições climáticas.

Segundo a Defesa Civil do Município, em Porto Alegre foram registradas rajadas de ventos de 70 quilômetros por hora na madrugada desta quarta-feira (18). A tempestade subtropical segue avançando pelo oceano e está mais afastada do Rio Grande do Sul. Ainda provoca rajadas de vento moderadas a fortes, principalmente no Litoral Norte e Serra gaúcha, mas que tendem a diminuir gradualmente ao longo das próximas horas.

As equipes de fiscalização e manutenção semafórica da EPTC foram reforçadas e deslocadas para os pontos mais críticos e com mais risco de acidentes para monitorar a circulação, restaurar a sinalização e auxiliar os usuários.

O Gabinete da Causa Animal (GCA) atua no atendimento e auxílio aos animais de pessoas em situação de rua. A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMDS) e Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) estarão nas ruas com horário estendido até as 22h fazendo abordagem e encaminhamento de pessoas em situação de rua para albergues, abrigos e pousadas.

Como ajudar

A Campanha do Agasalho e Alimento 2022 foi lançada na semana passada e as doações podem ser feitas nos pontos cadastrados. Confira no site Poa que Cuida onde doar.

