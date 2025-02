Colunistas Giovani Cherini: “A esquerda mente para o povo brasileiro quando diz que o agro é o responsável pelo aquecimento global”

Por Flavio Pereira | 13 de fevereiro de 2025

O deputado federal Giovani Cherini (PL) ironizou discursos da esquerda, culpando o agronegócio pelo aquecimento mundial. (Foto: Vinicius Loures/ Câmara dos Deputados)

O deputado federal Giovani Cherini (PL) ironizou ontem (12) os repetidos discursos da esquerda culpando o agronegócio pelo aquecimento mundial, e alerta: “ Vamos abrir o olho, porque a esquerda está mentindo para o povo brasileiro quando diz que o agro é o responsável pelo aquecimento global”.

O deputado recorda que “em 2010, a mentira da esquerda era de que milhares de espécies desapareceriam em 10 anos. Em 2020, a de que cidades desapareceriam em 10 anos. Em 2024, as narrativas, eram de que existe um aquecimento global e que o culpado é o agricultor, porque derrubou o mato e o Cerrado. Pode até ser, mas é preciso provar.”

Para Cherini, “a Floresta Amazônica emite carbono e oxigênio da mesma forma que toda a soja plantada no Brasil, mas o produtor ainda produz comida para encher a barriga do povo. De cada cinco pratos de comida no mundo, três são brasileiros, e a Esquerda aqui é contra o agro, porque diz que o agro envenena e gera o aquecimento global.”

O Brasil, destaca Giovani Cherini, “tem 83% de energia limpa, então não há que se fazer transição energética aqui. Quem tem que fazer transição energética são os Estados Unidos, a Europa, a China principalmente”, afirma.

TCU libera o programa Pé-de-Meia

O governo usou sua maioria no plenário do Tribunal de Contas de União e liberou os pagamentos do programa Pé-de-Meia que estavam bloqueados. O ministro Augusto Nardes, autor do relatório técnico advertindo para a ilegalidade do programa, em razão dos recursos estarem fora do orçamento, disse que a falta de previsão afronta os “princípios legais que regem as contas públicas”. Nardes reconheceu porém, que o programa não pode continuar suspenso e prejudicar os beneficiários. Esse entendimento pela liberação foi seguido pelos demais ministros.

Marcon diz que governo usou recursos de Itaipu para maquiar inflação

Para o deputado federal Mauricio Marcon (PODE), “o governo Lula utilizou-se de algo chamado de bônus de Itaipu. Esse bônus nada mais é, que o dinheiro que sobrou na empresa, na segunda maior hidrelétrica do mundo, que é usado corriqueiramente para manutenção e investimento na própria Itaipu. Foi pego esse dinheiro e foi dado um subsídio momentâneo na conta de energia elétrica, com qual intuito? Obviamente, mentir para o povo brasileiro que a inflação está controlada. Esse bônus gerou em torno de 14 reais em cada conta de luz.”

Segundo Marcon, “se não tivesse havido essa maquiagem nos números, a inflação de janeiro teria sido de mais de 0,7%, uma das maiores desde que o índice começou a ser medido há 31 anos atrás”.

Pedro Westphalen pede pressa no projeto de securitização das dívidas dos produtores gaúchos

O deputado federal Pedro Westphalen (PP) pediu ontem aos demais deputados que subscrevam a coautoria do projeto de lei 341/2025 protocolado na casa. A proposta trata da securitização das dívidas de produtores rurais cujos empreendimentos tenham sido impactados por eventos climáticos adversos a partir de 2021. Segundo Westphalen, “nós do Rio Grande do Sul estamos passando pelo 5º ano consecutivo de efeitos climáticos devastadores: 2 anos de seca, pandemia, anos de enchente, e, de novo, o setor primário está sob uma seca jamais vista.” Por esta razão, segundo ele, “este projeto é urgente”. Ele também foi protocolado no Senado pelo senador Luis Carlos Heinze, “e nós vamos ver qual tramitação ocorre mais rapidamente”, comentou. Pedro Westphalen disse que “eu sou médico. Não adianta mais esparadrapo. Não adianta Band-Aid. Nós precisamos desestubar o paciente, para salvá-lo”, justificando a importância da securitização das dívidas dos produtores rurais.

Gustavo Victorino anuncia que bancada do Republicanos vai fazer uma reavaliação

Novo líder da bancada do Republicanos, o deputado Gustavo Victorino anunciou ontem “ uma reavaliação dos espaços dentro do legislativo, com maior participação dos deputados”, incluindo rever a indicação do deputado Sergio Peres para presidir o legislativo em 2026 . Victorino disse ao colunista, que há uma insatisfação da maioria dos deputados do bloco com a forma como têm sido tomadas as decisões, em especial na indicação dos cargos. Dos cinco deputados da bancada, Victorino assinala que pelo menos três apoiam a reavaliação proposta, inclusive quanto a uma nova votação para o nome do Republicanos que vai presidir o legislativo em 2026, já na reunião da bancada, terça-feira, dia 18. Essas medidas não incluem a relação com o governo estadual.

Municípios com obras em andamento serão priorizados na segunda etapa do PAC Seleções

A propósito do cronograma de obras do governo federal nos municípios, esta coluna recebeu da Casa Civil da Presidência da República, a seguinte nota:

“Durante participação no “Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Governo Federal fortalecendo os municípios”, nesta quarta-feira (12), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou o lançamento da segunda etapa do PAC Seleções. São R$49,1 bilhões destinados a projetos de estados e municípios junto aos ministérios da Saúde, Educação, Cidades e Esporte. As inscrições de projetos devem ser feitas entre os dias 24 de fevereiro a 31 de março.

“Neste segundo chamamento, vamos priorizar municípios que já deram andamento às obras da primeira seleção. Ou seja, a prioridade será dada ao município mais eficiente, aquele que colocou a obra para andar”, afirmou o ministro em sua fala aos prefeitos e prefeitas.

Além de orientar sobre o cronograma da segunda etapa do PAC Seleções, o ministro adiantou que mais recursos poderão ser direcionados a estados e municípios para obras eventualmente não selecionadas. Costa explicou que o montante de R$ 10 bilhões proveniente do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS) já está em caixa e novos aportes vão ser realizados. “Criamos o fundo e vamos reforçá-lo com recursos do Fundo Social. Nos próximos dias, vamos divulgar a linha de crédito mais barata do Brasil, com menor custo do mercado”, adiantou Rui Costa.

