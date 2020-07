Magazine Giovanna Ewbank fala da realidade de ser mãe de recém-nascido: “Sem dormir direito há uma semana”

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Apresentadora, que é casada com Bruno Gagliasso, deu à luz Zyan recentemente. (Foto: Reprodução/Instagram)

Giovanna Ewbank fez uma selfie ao natural na manhã desta sexta-feira (17) para mostrar a realidade de uma mãe de recém-nascido. A apresentadora, que é casada com Bruno Gagliasso, deu à luz Zyan no dia 8 de julho.

“Bom dia pra você que dormiu a noite inteira… Porque não foi meu caso, (risos)! Mas o AMOR e nosso corpo são muito perfeitos mesmo né? Superam TUDO! Porque mesmo sem dormir direito há uma semana, estou tão feliz e tão realizada!!! Fico aqui ansiosa só esperando a hora pra dar de mama de novo. OBRIGADA DEUS!, contou ela

Este foi o primeiro parto de Giovanna, mas ela já é mãe de Titi e Bless, que foram adotados pela apresentadora no Malawi. As crianças estão apaixonadas pelo novo irmãozinho. “Estão apaixonados”, contou Giovanna.

Substitutos

Com o nascimento de Zyan, Giovanna entrará de licença-maternidade e deixará temporariamente o Youtube. Mas o canal “Gioh” não vai parar e, para isso, a artista vai adotar o esquema de “take over”, no qual cada novo apresentador vai mandar um vídeo e integrará a grade até ela voltar. Entre os nomes escolhidos para substituí-la estão o de Bruno Gagliasso, Maisa Silva, Giovanna Lancellotti, Larissa Manoela e Bruna Marquezine, que a presenteou com flores após dar à luz.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine