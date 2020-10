Celebridades Giulia Be diz que já foi de penetra em festa de Bruna Marquezine: “Rolê aleatório”

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Giulia Be divertiu os fãs ao revelar que já foi de penetra a uma festa de Bruna Marquezine. A cantora contou como num vídeo da youtuber Foquinha como foi parar na festa de 22 anos da atriz, que hoje tem 25, sem ser convidada. Na ocasião, ela foi perguntada por um programa de TV que idade tinha, e mentiu dizendo ter 18, quando tinha 17.

A cantora diz que, na época, não tinha começado sua carreira musical. Hoje amiga de Marquezine, ela diz que a atriz riu ao ficar sabendo da situação. “Rolê mais aleatório que eu fui. Quando eu tinha 17 anos, não tinha nem lançado nenhuma música, nenhum vídeo cantando, ninguém sabia que eu cantava… eu fui de penetra na festa da Bruna Marquezine de 22 anos. Uma amiga que estava convidada e me convidou. Estava sem nada para fazer”, começa.

“Nesse dia, um programa de TV estava na porta da festa. Festa de famoso, eles ficam na porta, e eu estava lá. Eles vieram me entrevistar. Eles perguntaram quantos anos eu tenho, e eu falei 18. Dá pra ver que eu dou uma hesitada. Amo uma câmera! Claro que eu queria aparecer”. Falei ‘estou vindo de penetra, e os caras vieram me entrevistar. Imagina a Bruna, depois, vendo o programa, se perguntando quem sou eu'”, relembra.

“Foi muito louco porque entrei e não conhecia ninguém. Só tinha visto essa galera na TV Globo e na internet. Estava pegando uma bebida e, do nada, estava o Selton Mello do meu lado. ‘Oi, Selton!’. Tatá Werneck estava lá também. Não sei me comportar do lado dela, sou muito fã. Uma hora ela tava dançando, e eu tentando fingir naturalidade”, diz Giulia.

