Por Cláudio Humberto | 11 de março de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Estava escrito: antes mesmo de assumir a Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann já deu um jeito de aprofundar a divisão no PT. Ela aproveitou o convite para atrair Lula a uma conversa em Brasília a fim de que representantes de facções de extrema-esquerda do PT falassem mal dos inimigos. Mas não de Bolsonaro, da direita ou Centrão: o alvo de Gleisi e sua turma era Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara (SP) escolhido por Lula para substituí-la na direção do PT. Humberto Costa acabou interino até julho, escolhido pela facção de Lula no partido.

Ninho de serpentes

As contas variam, mas estimava-se que o PT tinha 17 facções, mas hoje são 15 e todas atuam como seitas, inimigas mortais umas das outras.

Extrema-esquerda

O poder no PT é estilhaçado em seitas tipo Articulação de Esquerda, PT de Luta e Massas, Esquerda Popular Socialista, Militância Socialista etc.

Ética, nem pensar

A Mensagem ao Partido, de Haddad e Paulo Teixeira, propôs no PT sua “recuperação ética”. Fracassou, claro. A Democracia Socialista a tomou.

Novo velho PT

Manda hoje no PT a facção Construindo um Novo Brasil, criada por Lula e figuras do mensalão como Zé Dirceu e Genoino, além de Mercadante.

Insalubridade para professor vira projeto de lei

Projeto de lei para conceder adicional de insalubridade para todos os profissionais de educação brasileiros terá de ser analisado no Congresso Nacional. A ideia não foi de nenhum dos 594 deputados e senadores e sim iniciativa popular no site e-Cidadania, que conseguiu conquistar as 20 mil assinaturas necessárias para forçar parlamentares a discutir a proposta no Senado. Ainda não há estimativa de impacto orçamentário.

Proposta ampla

A proposta lista como beneficiados “professores, auxiliares de turmas, orientadores educacionais, orientadores pedagógicos e coordenadores”.

Mais que suficiente

A criação do adicional de insalubridade na Educação obteve apoio de 20,7 mil eleitores dentro do prazo, que se esgotou no sábado (8).

Participação popular

A ideia será primeiro encaminhada como projeto à Comissão de Direitos Humanos do Senado. São 47 as inciativas populares que já viraram lei.

Denúncia inédita

A Procuradoria-Geral da República começa a analisar esta semana nova denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), até agora inédita nos processos que atualmente tramitam no Supremo Tribunal Federal.

Anistia de mentira

O PL avalia o que fazer contra a mentira difundida por Lula (PT), em seus comícios, de que Bolsonaro estaria fazendo campanha para sua própria anistia. A campanha é para anistiar os condenados de 8/Jan.

Dilma III

A última vez em que Gleisi Hoffmann e Alexandre Padilha ocuparam ministérios simultaneamente foi entre 2011 e 2014; ela na Casa Civil e ele (também) à frente da Saúde de Dilma. Deu no que deu.

Esclarece, TCU

A deputada Caroline de Toni (PL-SC) quer o Tribunal de Contas da União informando o que pretende fazer contra o governo do PT diante das irregularidades no programa Pé-de-Meia… que o próprio TCU apontou.

Terceira via?

Apesar de o ex-presidente José Sarney ter dito que seu partido deve apoiar Lula em 2026, o presidente do MDB, Baleia Rossi (SP), disse que a tendência do partido é apoiar um “candidato de centro” a presidente.

Pandemia no passado

Há cinco anos, em 11 de março de 2020, a pandemia da covid-19 era decretada pela Organização Mundial da Saúde. Em 2025, o Ministério da Saúde já contabiliza 130 mil casos e 664 óbitos decorrentes da doença.

Agencias na mira

O governo dos EUA decidiu fechar postos diplomáticos no exterior em países como o Brasil, de acordo com o jornal New York Times. Estão na mira as “agências consulares” em BH, Fortaleza e Manaus.

Consulados na expectativa

Além da embaixada e do consulado em Brasília, os Estados Unidos mantêm consulados gerais em São Paulo e Rio de Janeiro e consulados nas cidades de Porto Alegre e Recife. Por enquanto.

Pensando bem…

…nos EUA, não negar recessão gera crise. No Brasil, é crise.

Poder sem Pudor

Ah, subir a rampa!

O mineiro Magalhães Pinto sempre sonhou com a Presidência da República, por isso até apoiou o golpe de 1964 imaginando que seria a “solução civil” dos golpistas. Certo dia, o general Artur da Costa e Silva o convidou para subir em sua companhia a rampa do Palácio do Planalto, cerimônia hoje abandonada. Ele subia a rampa orgulhoso quando o general, ao seu lado, perguntou com malícia: “E então, Magalhães, está gostando?” Magalhães percebeu a ironia e devolveu: “Muito, Senhor Presidente, muito. Mas preferia fazê-lo todos os dias.”

Cláudio Humberto

@diariodopoder

