Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

A presidente do PT será responsável por fazer os primeiros contatos com a atual gestão e combinar os primeiros encontros Foto: Sérgio Silva/Divulgação A presidente do PT será responsável por fazer os primeiros contatos com a atual gestão e combinar os primeiros encontros. (Foto: Sérgio Silva/Divulgação) Foto: Sérgio Silva/Divulgação

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva escalou a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, para dar início ao processo de transição de governo. Nesta segunda-feira (31), o coordenador da campanha petista, Edinho Silva, teve uma conversa por telefone com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. No telefonema, ele informou que a dirigente petista será responsável por fazer os primeiros contatos com a atual gestão e combinar os primeiros encontros.

No processo de transição, cabe à Casa Civil nomear os integrantes da nova gestão que terão acesso ao banco de informações e à estrutura de governo. A Lei 10.609/2002 garante ao candidato eleito o direito de constituir uma equipe com 50 cargos especiais de transição governamental.

Início dos trabalhos

A partir do segundo dia útil após a data do turno que decidir as eleições presidenciais, neste caso, a partir desta terça-feira, devem começar os trabalhos. A lei que busca organizar o processo de transição governamental foi promulgada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, em 2002.

A CNN apurou que a presidente do PT também ficou com a missão de articular encontros de Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do senado, Rodrigo Pacheco, além da presidente do STF, Rosa Weber. A agenda de Gleisi Hoffmann, na primeira semana após a vitória do PT, inclui ainda uma reunião com presidentes de partidos.

Orçamento

Além da articulação para a transição, Lula também ordenou aos coordenadores de campanha que façam um diagnóstico do orçamento, construído pela atual equipe econômica, para 2023. O objetivo principal é entender como garantir a continuidade do Auxílio Brasil de R$600 e outros benefícios concedidos pelo governo, como o vale combustível para caminhoneiros.

