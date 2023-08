Inter Goleiro John recebe proposta de clube espanhol e pode deixar o Inter

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

O Colorado tem preferência na aquisição do goleiro. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional) Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

O goleiro John recebeu uma proposta do Real Valladolid, da Espanha, clube em que Ronaldo Fenômeno é dono e pode deixar o Inter. A direção colorada nega a investida.

Aos 27 anos, John é atleta do Santos e está emprestado ao Colorado até dezembro deste ano. Entretanto o Valladolid não estaria disposto a desembolsar um montante pelos 15% dos direitos econômicos que pertencem ao Inter. O Santos, dono do passe, detém 85% dos direitos. Os valores são mantidos em sigilo.

O Colorado tem preferência na aquisição do goleiro. Para contratá-lo em definitivo, será necessário exercer a opção de compra ao final do empréstimo na casa dos R$ 5 milhões.

A janela de transferências para a contratação de jogadores no Brasil se encerra nesta quarta-feira (2). Todavia, na Europa, ela segue aberta.

John chegou como reserva de Keiller no início desta temporada e ganhou a posição após falhas do companheiro. Mesmo com atuações seguras e protagonismo, decidindo jogos a favor do Inter, ele perdeu a titularidade para Rochet desde que Eduardo Coudet retornou ao clube.

