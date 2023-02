Política “Golpe? Que golpe?”, diz Bolsonaro sobre os ataques extremistas em Brasília

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Bolsonaro voltou a se desvincular dos ataques extremistas realizados no dia 8 de janeiro Foto: Marcos Corrêa/PR Bolsonaro voltou a se desvincular dos ataques extremistas realizados no dia 8 de janeiro. (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em entrevista ao jornal norte-americano The Wall Street Journal, que, na sua opinião, não houve tentativa de golpe de Estado no Brasil em 8 de janeiro, quando manifestantes radicais invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

“Golpe? Que golpe? Onde estava o comandante? Onde estavam as tropas, onde estavam as bombas?” respondeu o ex-presidente ao ser questionado sobre o assunto em entrevista divulgada na terça-feira (14).

Bolsonaro voltou a se desvincular aos ataques extremistas. “Eu nem estava lá, e eles querem me culpar” disse. No dia 8 de janeiro, ele já estava nos Estados Unidos, para onde viajou no fim de dezembro do ano passado,

Mesmo negando ter havido um golpe e se distanciando dos atos criminosos, Bolsonaro reconheceu que pode ser alvo da Justiça ao retornar ao Brasil. “Uma ordem de prisão pode surgir do nada”, disse.

O ex-presidente disse que pretende voltar ao País em março para, segundo ele, liderar a oposição contra Lula. “O movimento de direita não está morto e continuará vivo”, disse Bolsonaro.

Na entrevista, ele fez críticas ao processo eleitoral no Brasil. “Não estou dizendo que houve fraude, mas o processo foi tendencioso”. O ex-presidente afirmou que se surpreendeu com a sua derrota, já que, segundo ele, a sua candidatura tinha mais apoio popular.

“O povo estava comigo, o agronegócio estava comigo, a maioria dos evangélicos estava comigo, a indústria estava comigo, os proprietários de armas estavam comigo”, disse.

