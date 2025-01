Economia Golpistas aproveitam fake news sobre taxação do Pix para saquear vítimas

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Receita alerta que não há imposto sobre movimentação financeira no Brasil. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Você já deve ter visto na internet alguma publicação sobre suposta nova taxação do Pix no Brasil. Trata-se de uma fake news, já desmentida em vídeo pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O imposto não existe, nem é planejado pelo governo federal. Mas, além de prejudicar o debate político, a invenção tem impacto real: é utilizada por golpistas para saquear vítimas.

Segundo a Receita Federal, os golpistas alegam que há uma cobrança de taxas sobre transações via PIX em valores acima de R$ 5 mil e avisam que, se o pagamento do imposto não for feito, o CPF do contribuinte será bloqueado. No entanto, nada disso é verdade.

Para tornar a fraude mais convincente, os criminosos utilizam o nome, as cores e os símbolos oficiais da Receita Federal. Há sites fraudulentos que chegam a contar com vídeo, criado por Inteligência Artificial, no qual figuras de jornalistas e políticos aparecem anunciando a criação do imposto.

A Receita Federal esclarece, no entanto, que “não existe tributação sobre Pix, e nunca vai existir, até porque a Constituição não autoriza imposto sobre movimentação financeira”.

O que mudou

Há, na verdade, uma atualização no sistema de acompanhamento financeiro, para incluir novos meios de pagamento na declaração prestada por instituições financeiras e de pagamento.

Em 1º de janeiro, entraram em vigor as novas regras da Receita Federal para a fiscalização de transferências financeiras. A principal mudança foi a extensão do monitoramento de transações financeiras às transferências Pix que somam pelo menos R$ 5 mil por mês para pessoas físicas e R$ 15 mil para pessoas jurídicas.

No entanto, uma onda de notícias falsas nas redes sociais provocou desinformação, ao indicar que o reforço na fiscalização, que já é feita sobre os bancos comerciais e cooperativas de crédito, significaria a taxação do Pix. Cabe reforçar que a nova norma não significa aumento de tributação e pretende apenas melhorar o gerenciamento de riscos para a administração tributária.

Como se proteger

• Desconfie de mensagens suspeitas – Não forneça informações pessoais em resposta a e-mails ou mensagens de origem desconhecida que solicitem dados financeiros ou pessoais.

• Evite clicar em links desconhecidos – Links suspeitos podem direcionar você a sites fraudulentos ou instalar programas prejudiciais no seu dispositivo.

• Não abra arquivos anexos – Anexos em mensagens fraudulentas geralmente contêm programas executáveis que podem roubar suas informações ou causar danos ao computador.

• Verifique a autenticidade – A Receita Federal utiliza exclusivamente o Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) e o site oficial como canais seguros de comunicação.

Lembre-se: antes de compartilhar qualquer mensagem…

Verifique a fonte – Mensagens com informações alarmantes ou urgentes geralmente são falsas. Consulte sempre o site oficial da Receita Federal ou outros canais confiáveis;

Questione o conteúdo – Desconfie de mensagens com erros de português, textos muito sensacionalistas ou promessas milagrosas;

Não acredite em mensagens não oficiais – A Receita Federal não envia cobranças ou comunicados por WhatsApp, SMS ou redes sociais. Sempre confirme diretamente pelos canais oficiais;

Converse sobre o tema – Oriente familiares e amigos a sempre verificarem informações antes de repassá-las. O combate às Fake News começa com cada um de nós.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/golpistas-aproveitam-fake-news-sobre-taxacao-do-pix-para-saquear-vitimas/

Golpistas aproveitam fake news sobre taxação do Pix para saquear vítimas

2025-01-10