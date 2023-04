Política Ex-ministro Gonçalves Dias diz que estava no Planalto no 8 de janeiro para retirar manifestantes

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2023

As imagens mostram Gonçalves Dias e funcionários do GSI circulando entre os invasores no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro Foto: Reprodução de vídeo As imagens mostram Gonçalves Dias e funcionários do GSI circulando entre os invasores no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O agora ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, disse que estava no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro para retirar os invasores golpistas de lá. “Eu cheguei ao palácio quando os manifestantes tinham rompido o bloqueio militar na altura do Ministério da Justiça. A maior parte subiu pela rampa. Como o palácio tem vidro, as pessoas quebraram os vidros. Não entraram pelas portas. É um vidro extremamente vulnerável”, afirmou.

“Eu entrei no palácio depois que o palácio foi invadido e estava retirando as pessoas do 3º e 4º piso, para que houvesse a prisão no 2º”, completou. A presença de Dias no Planalto no dia dos atos foi divulgada mais cedo nesta quarta em vídeo pela CNN Brasil.

Um dos funcionários do GSI conversa com invasores e os cumprimenta. Outro funcionário do órgão entrega água mineral para os vândalos.

Sigilo

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) colocou sigilo de 5 anos sobre os vídeos dos ataques golpistas ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro.

Inicialmente, o GSI até divulgou alguns vídeos do circuito interno, como o que mostra a destruição de obras de arte. Mas, depois que chegaram pedidos para todo o material, via Lei de Acesso à Informação, o GSI declarou o sigilo. Só que vídeos divulgados nesta quarta-feira (19) pela CNN Brasil mostram a presença do chefe do GSI, Gonçalves Dias, dentro do Planalto no dia dos atos.

2023-04-19