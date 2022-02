Tecnologia Google e Microsoft se unem por aplicativos mais bonitos no Windows 10 e 11

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2022

Versão estável do Flutter chega ao Windows com promessa de ser tão simples para desenvolver apps bonitos quanto no Android e iOS. (Foto: Divulgação)

O Google liberou uma versão estável do Flutter — framework de criação de apps — compatível com Windows 11 e 10. O Flutter 2.10 chega aos sistemas da Microsoft com a promessa de ajudar desenvolvedores a lançarem aplicativos mais bonitos e responsivos de forma simples, assim como acontece no Android e no iOS.

Bastante conhecido pelos desenvolvedores mobile, o Flutter também estava disponível para Linux, macOS e Windows, porém em versões beta apenas. A versão para Windows é a primeira do grupo a chegar aos usuários finais de forma estável. Além disso, a framework pode ser usada para criar aplicativos para web.

Na última quinta-feira (4), quando a framework começou a funcionar no Windows de forma estável, o gerente de produtos do Flutter, Tim Sneath, compartilhou o anúncio da ferramenta em seu Medium. No texto, ele disse o seguinte:

“Hoje marca uma expansão significativa da nossa visão com a primeira versão do produto com suporte a Windows, permitindo que os desenvolvedores do Windows se beneficiem da mesma produtividade e poder que os desenvolvedores móveis têm desfrutado”.

No Windows, os usuários podem usar a maior parte das ferramentas disponíveis na framework para Android e iOS, além das APIs Win32, COM e Windows Runtime. Ainda é possível usar certos plugins próprios do Flutter, já que o Google garante total funcionamento dos pacotes na versão para desktops.

Vale mencionar que o Google precisou de apoio da Microsoft para lançar o Flutter no Windows. Na mesma publicação no Medium, Sneath disse que:

“Várias equipes da Microsoft contribuíram para o anúncio de hoje. Em particular, gostaríamos de expressar nosso agradecimento à equipe de design do Fluent pela contribuição da iconografia para aplicativos criados no Flutter em Windows. O pacote fluentui_system_icons recebeu o status de Favorito do Flutter como um sinal de sua qualidade”.

Melhorias

Além do suporte a Windows, a versão 2.10 do Flutter recebeu melhorias para desenvolvedores mobile. Agora, a framework permite aos usuários aplicarem o Material Design do Google de forma simples nos aplicativos e widgets para Android 12.

Já desenvolvedores iOS foram beneficiados com redução no uso de GPU e memória, e inclusão de animações mais fluidas no teclado. Essas melhorias devem aumentar a velocidade de criação dos aplicativos em até 10%.

