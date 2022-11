Saúde Gordura no fígado: conheça a doença que afeta pelo menos 30% da população

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2022

A gordura no fígado é uma condição médica em que o órgão se torna também um depósito de gordura. (Foto: Reprodução)

Apesar de nem sempre apresentar sintomas, o cansaço e o desconforto abdominal podem sinalizar um fígado gorduroso. Conhecido também como esteatose hepática, estima-se que a doença atinja pelo menos 30% da população. Ela acontece quando há o acumulo de gordura nos hepatócitos – células do fígado.

Mesmo inicialmente silenciosa, quando o acumulo da gordura acontece por um longo tempo, pode evoluir e inflamar, causando outras doenças hepáticas, como a fibrose e a cirrose.

Existem quadros clínicos que são fatores de risco para a doença – que pode ser classificada como alcóolica e não alcoólica –, como a obesidade, colesterol alto e diabetes. O risco acontece, pois, condições como essas provocam um acumulo de gordura nas células do fígado, forçando o organismo a ter que sintetizar mais gorduras e, com isso, passa a elimina-la de forma mais lenta.

Mas não é apenas consumir comida gordurosa que causa a gordura no fígado. Pessoas magras e sem alteração no colesterol também podem desenvolver a doença. Até mesmo mulheres grávidas, quando, raramente, acontece o acumulo de gordura no órgão.

A gordura no fígado quase nunca provoca sintomas, pessoas com quadros leves geralmente são assintomáticas. Os sinais começam a aparecer com a evolução da doença, vão desde dor, cansaço e fraqueza até perda de apetite e aumento do fígado – o médico chega a conseguir apalpar o órgão. Em casos mais graves há acumulo de líquido no abdômen, hemorragias e confusão mental, por exemplo.

A gordura em excesso no fígado não é necessariamente grave quando identificada e tratada. Mas quando não for corrigida, a doença poderá ter consequências mais graves. Mulheres grávidas precisam ter atenção, pois o prognóstico, geralmente, é pior.

Como é o tratamento de gordura no fígado?

No tratamento da gordura no fígado podem ser utilizados alguns medicamentos que ajudam a diminuir os indicadores.

No entanto, a principal solução para a esteatose hepática é a mudança no estilo de vida. Tendo hábitos alimentares saudáveis, realizando atividade física e cortando alimentos prejudiciais, como bebidas alcoólicas e comidas gordurosas, é possível recuperar o fígado desse quadro médico.

