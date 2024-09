Saúde Gota: beber 1 litro de cerveja por dia pode aumentar em mais de 60% as chances de crise da doença

1 de setembro de 2024

Drink alcoólico contêm um alto nível de substâncias químicas chamadas purinas, decompostas em ácido úrico no corpo. (Foto: Freepik)

Existes algumas doenças que pedem cuidado redobrado na hora de escolher o que levar ao prato ou o que beber, e uma delas é a gota. A condição caracterizada pela elevação de ácido úrico no sangue, que desencadeia um depósito de cristais de monourato de sódio nas articulações, leva a uma crise de dor angustiante. O consumo de bebida alcoólica, em especial a cerveja, pode aumentar em 62% a sensação, aponta um estudo realizado pela Faculdade de Medicina de Suzhou da Universidade Soochow, na China.

Segundo o jornal inglês The Sun, que expôs os avanços da pesquisa, a bebida popular pode aumentar o risco da doença em 60% em homens e 62% em mulheres. A gota é frequentemente chamada de “doença dos reis”, pois afeta principalmente homens de meia-idade com estilos de vida luxuosos, que acabam por consumir comidas pesadas e vinho em grande escala.

Os autores do estudo alertaram que a cerveja e cidra podem ser as piores bebidas para o risco de gota. Os drinks alcoólicos contêm um alto nível de substâncias químicas chamadas purinas, decompostas em ácido úrico no corpo.

Foram monitorados pelos pesquisadores os hábitos de consumo de álcool de 401.128 britânicos com idades entre 37 e 73 anos, livres de gota. Segundo o periódico, ao longo de 13 anos, os cientistas descobriram que o risco de gota aumentava quanto mais cerveja as pessoas consumiam. Um homem que bebia em média duas ou três canecas por semana tinha 18% mais chances de ter gota do que um abstêmio.

“Essas descobertas sugerem que bebidas alcoólicas específicas estão associadas a um risco semelhante de gota para homens e mulheres e que o consumo de álcool deve ser minimizado para prevenção da gota, independentemente do sexo”, escreveram os cientistas no artigo.

Também foi descoberto que vinho branco e champanhe aumentam ligeiramente a chance de gota em ambos os sexos. No entanto, o vinho, como o do Porto, não aumentou o risco da dolorosa condição nos pés.

Doença

A gota é uma doença metabólica que atinge uma (mais comum) ou mais articulações. Este tipo de artrite pode ter três causas: ausência congênita de um mecanismo enzimático responsável pela excreção do ácido úrico pelos rins; produção excessiva de ácido úrico pelo organismo devido a um “defeito” enzimático; alguns medicamentos, como os diuréticos e o ácido acetilsalicílico, podem levar à diminuição da excreção renal do ácido úrico.

De acordo com especialistas, acomete mais homens do que mulheres. A condição começa como um inchaço na articulação do dedão do pé, chamada de podagra, seguido de dor muito forte. Sua primeira crise pode durar de três a dez dias, mas uma nova pode acontecer somente em meses ou anos, o que faz com que a pessoa não procure ajuda imediatamente.

Crise

Pesquisadores do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e do National Center for Biotechnology Information, ambos dos Estados Unidos, afirmam que alguns alimentos podem desencadear crises em pacientes com a condição e que evitá-los pode ser a chave para melhorar a qualidade de vida.

Segundo o CDC, quem sofre com gota deve evitar alimentos ricos em frutose e purina, já que, quando metabolizados, esses compostos formam o ácido úrico. O National Center observa que os ataques de gotas são mais comuns em pessoas que comeram muita carne, peixe ou frutos do mar dias antes.

