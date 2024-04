Política Governador de Goiás Ronaldo Caiado anuncia que será pré-candidato do União Brasil à Presidência em 2026

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2024

"Vou colocar meu nome como pré-candidato do União Brasil", disse ele. Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou, nesta semana, que pretende concorrer à Presidência da República em 2026. “Vou colocar meu nome como pré-candidato do União Brasil”, disse ele.

“Vou colocar meu nome para poder discutir temas como segurança pública, tema que vai pautar as eleições… Eu quero me colocar pelo partido, para poder, amanhã, ter oportunidade desse debate”, acrescentou.

Pesquisa divulgada há uma semana pela Quaest a pedido da Genial Investimentos revelou que Caiado foi o governador mais bem posicionado dentro de seu próprio Estado entre aqueles cogitados para herdar o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro nas próximas eleições presidenciais. Bolsonaro está inelegível e não poderá concorrer.

Além de Caiado, o levantamento citou os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Caiado também comentou o bom desempenho obtido por ele no levantamento da Quaest/Genial, no qual foi aprovado por 86% dos eleitores goianos, e reprovado por 12%. A margem de erro da pesquisa é de 2,9 pontos, para mais ou para menos.

“Se o Estado é o mais bem avaliado do país, em educação, saúde, segurança emprego, renda, tudo isso, não é com ‘fake news’, e com gestão, responsabilidade, trabalho árduo, sabendo aglutinar forças, Assembleia, Tribunal de Justiça, Ministério Pública, Defensoria Pública, trazer todos os órgãos para a responsabilidade de governar o Estado. Hoje é um Estado referência”, declarou, ao acrescentar que “o que pode espelhar a pessoa é o resultado que pode proporcionar ao seu povo ao qual ele governa”.

O resultado passa pelo peso do tema da segurança na estratégia de comunicação de Caiado. À frente do governo desde 2019, o político do União adotou slogans como “em Goiás, bandido grã-fino não se cria”. Durante seu primeiro mandato, um banner com a frase “Em Goiás, ou o bandido muda de profissão, ou muda de estado” chegou a cobrir durante meses a fachada do Palácio das Esmeraldas, sede do governo.

Nos pronunciamentos do governador, dados de segurança pública são com frequência destacados. Estatísticas oficiais do estado apontam que os homicídios dolosos, por exemplo, caíram pela metade entre 2018 e 2023 — de 2.117 para 1.046. A comparação é com o último ano da gestão de Marconi Perillo (PSDB), hoje opositor de Caiado.

O desempenho na área deve se tornar uma das principais bandeiras do governador, caso consiga se cacifar para a eleição à Presidência em 2026. Embora esteja filiado ao União Brasil, partido da base do governo Lula, e dos desentendimentos com Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19, Caiado é um dos nomes do campo da direita que disputam o espólio do ex-presidente.

