Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Governador de Minas Gerais se distancia de Bolsonaro e é criticado por políticos

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Zema disse que nunca compartilhou o palanque em primeiro turno de eleições com Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução)

As falas do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), de desvincular a sua imagem à do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não repercutiram bem entre deputados estaduais do PL no estado. Da tribuna da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado Bruno Engler (PL) disse que os governadores da dita “direita moderada”, incluindo o mineiro, não entram na defesa do ex-presidente por serem “oportunistas” e que querem ocupar o “lugar de Bolsonaro na direita”. Zema também foi criticado pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (Republicanos).

“A grande verdade é que eles querem o Bolsonaro inelegível e querem ocupar o espaço que é legitimamente de Jair Bolsonaro”, afirmou Bruno Engler.

A crítica não foi somente ao governador mineiro, mas sim ao partido Novo que, segundo ele, não quer caminhar com Jair Bolsonaro, porém quer o espólio eleitoral do ex-presidente.

“Essa turminha de partido Novo quer se descolar do Bozo, mas quer os eleitores dele. Então, fingem estar com Bolsonaro diante das câmeras, mas, na prática, é uma torcida para que ele fique fora do jogo”, comenta Bruno.

O comentário do deputado, que ficou em segundo lugar nas eleições de 2024, quando pleiteou ser prefeito de Belo Horizonte (MG), foi em resposta às declarações de Romeu Zema em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira (25). Ao programa, o governador mineiro revelou que, apesar de ter semelhanças com as propostas liberais e de teor cristão com o ex-presidente, nunca compartilhou o palanque em primeiro turno de eleições com Jair Bolsonaro.

“Quem conhece minha história sabe que, em 2018, eu caminhei de um lado e Bolsonaro, de outro. Em 2022, a mesma coisa, exceto no segundo turno, quando já estava reeleito e o apoiei. Eu nunca fui do mesmo partido dele. Em 22, ele apoiou outro candidato ao governo de Minas. Então, essa minha vinculação com ele não é tão grande quanto alguns alardeiam”, afirmou Zema ao Roda Viva.

Em coro ao discurso de Bruno Engler, o deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) também fez críticas a Zema. Ele disse que os “governadores de direita” agem por conveniência, querendo surfar na “onda” da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e em ter boas relações com o Supremo Tribunal Federal (STF).

“A gente precisa de pessoas com posição, e não de pessoas que agem conforme a conveniência do momento. Está na cara que esses governadores são fãs número um do ‘careca ditador togado'”, disse Caporezzo em referência ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

A pré-candidatura para a presidência, lançada há duas semanas, também foi criticada por Kalil, derrotado por Zema na disputa pelo governo de Minas Gerais. Em entrevista ao portal de notícias Divinews publicada nesta quarta-feira, o adversário o comparou ao Padre Kelmon, candidato aliado a Bolsonaro que disputou o Planalto em 2022, e disse que o governador usa a propaganda do estado o seu favor.

“Pretensão (para ser candidato à presidência) todo mundo pode ter, né? O padre Kelmon foi, isso aí é um direito”, disse. “O governo de Minas tem uma coisa que ninguém pode tirar o conhecimento, que é a propaganda, que só perde para o nazismo.” (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Entenda o que levou Alexandre de Moraes a determinar vigilância de 24 horas na casa de Bolsonaro
Sem uniforme ou arma aparente: saiba como a polícia do Distrito Federal monitora Bolsonaro
https://www.osul.com.br/governador-de-minas-gerais-se-distancia-de-bolsonaro-e-e-criticado-por-politicos/ Governador de Minas Gerais se distancia de Bolsonaro e é criticado por políticos 2025-08-27
Deixe seu comentário

Últimas

Política Lula autoriza abertura de processo para aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra o tarifaço de Trump
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 8 milhões
Rio Grande do Sul Lançada primeira rodada exclusiva de conciliação de precatórios na Justiça do Trabalho gaúcha
Expointer Sicredi impulsiona o desenvolvimento do RS e lidera protagonismo na Expointer 2025
Mundo Ataque inédito de Trump ao Banco Central dos Estados Unidos pode sair pela culatra e elevar juros
Mundo Governo brasileiro tem buscado contato “racional” com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos
Mundo Ações afirmativas para negros viram alvo de Trump em escolas nos Estados Unidos
Mundo Pesquisa mostra que 46% dos americanos não apoiam o uso de tropas para policiar Washington
Economia México passa os Estados Unidos e se torna o segundo maior mercado da carne bovina brasileira pós-tarifaço
Mundo Mais de dois mil brasileiros tiveram auxílio para voltar de Portugal
Pode te interessar

Política Oposição recua após resistências a aval do Congresso a investigações de parlamentares

Política PEC da Blindagem: excesso de inovações e resistência de parte do Centrão invibializaram votação

Política “Maior resposta” ao crime, diz Lula após operação contra o PCC

Política Na CPI do INSS, defensora pública diz ter identificado descontos ilegais em 2019