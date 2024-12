Política Com financiamento do Banco de Brasília, governador do Distrito Federal compra suíte de R$ 6 milhões em hotel de São Paulo

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ibaneis Rocha confirmou a compra e disse que "operação é regular". (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) comprou uma suíte em um hotel de luxo, em São Paulo, por R$ 6.026.000. A compra foi feita em 2021, com financiamento do Banco de Brasília (BRB), que tem o governo do DF como acionista majoritário, com 65,63% das ações.

A informação foi dada primeiramente pelo portal Vero Notícias, nessa terça-feira (17), e confirmada pelo g1. O BRB financiou por 180 meses – 15 anos – o valor de R$ 5.423.028, equivalente a 89,99% do preço total da suíte no hotel Rosewool São Paulo. Os outros R$ 602.972 foram pagos por Ibaneis à vista.

Ao g1, o Banco de Brasília disse que a operação está dentro das normas do banco. Segundo o BRB, os financiamentos podem chegar a 90% do valor dos imóveis.

As taxas de financiamento imobiliário, à época do empréstimo, eram de a partir de 3,29% + IPCA; a partir de 6,25% + TR; ou a partir de 3,49 % + poupança, segundo o BRB.

Questionado, o governador Ibaneis Rocha confirmou a compra e disse que “operação é regular”.

Imóvel

A suíte comprada pelo governador Ibaneis Rocha fica no 8° andar da Torre Mata Atlântica no subcondomínio do Hotel Rosewood da Cidade Matarazzo. O empreendimento imobiliário de “ultraluxo” foi inaugurado em 2022.

São 27 mil metros quadrados no centro da cidade de São Paulo, 160 quartos e suítes, e seis restaurantes.

A diária pode variar entre R$ 4 mil e R$ 20 mil – dependendo do quarto.

Em 2024, o hotel Rosewood São Paulo foi eleito o 24º melhor do mundo pelo prêmio internacional The World’s 50 Best Hotels. Ele também foi eleito o melhor hotel da América do Sul pelo segundo ano consecutivo.

O que diz o BRB

“O BRB informa que as transações com partes relacionadas estão em linha com as disposições da Resolução CMN nº 4.693 de 2018 e demais normas aplicáveis, não havendo impedimento para a concessão de crédito desde que cumpridas as previsões normativas.

O Banco segue ainda a política interna para transações com partes relacionadas, que proíbe a aplicação de condições diferenciadas para clientes detentores de poder de decisão em relação ao Conglomerado BRB.

Líder do financiamento imobiliário no Distrito Federal desde 2020 e 6º colocado no ranking nacional, o BRB se destaca no segmento pela contratação ágil, taxas e condições. Entre elas, financiamento de até 90% do valor dos imóveis, prazo de pagamento de até 420 meses, carência de até 180 meses para novos contratos, financiamento de custas (taxas cartoriais e ITBI), pausa de 1 mês por ano no pagamento e possibilidade de troca de indexador para contratos com até 36 meses de duração. As linhas de financiamento podem ser feitas via TR e IPCA.

A liderança do BRB no crédito imobiliário levou a carteira habitacional a superar a marca de R$ 3,4 bilhões. Desde 2018, o Banco cresceu 1026%, alcançando R$ 11 bilhões em estoque.

O BRB informa que financia até 90% do valor total dos imóveis cujo empreendimento também tenha sido financiado pelo Banco.

Em relação ao simulador, ele reflete as taxas de juros e as condições de mercado no momento da contratação. As taxas de juros também diferem a depender da modalidade escolhida pelos clientes IPCA, TR ou poupança.

Em 2021, as taxas de financiamento imobiliário praticadas eram de a partir de 3,29% + IPCA; a partir de 6,25% + TR; ou a partir de 3,49 % + poupança.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/governador-do-distrito-federal-compra-suite-de-r-6-milhoes-em-hotel-de-sao-paulo-com-financiamento-do-banco-de-brasilia/

Com financiamento do Banco de Brasília, governador do Distrito Federal compra suíte de R$ 6 milhões em hotel de São Paulo

2024-12-17