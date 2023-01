Política Governador do Distrito Federal demite secretário de Segurança, que está nos Estados Unidos e é ex-ministro de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

Ibaneis Rocha tomou a decisão após a invasão dos Três Poderes. (Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), decidiu demitir o seu secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, após a invasão dos prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal por milhares de manifestantes bolsonaristas, na tarde desse domingo (8).

“Estou em Brasília monitorando as manifestações e tomando todas as providências para conter a baderna antidemocrática na Esplanada dos Ministérios. Determinei a exoneração do Secretário de Segurança DF, ao mesmo tempo em que coloquei todo o efetivo das forças de segurança nas ruas, com determinação de prender e punir os responsáveis. Também solicitei apoio do governo federal e coloco o GDF à disposição do mesmo”, escreveu Rocha no Twitter.

Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, Torres está nos Estados Unidos e se manifestou mais cedo sobre os atos pelas redes sociais, dizendo que “criminosos não sairão impunes”. Ele também disse ter determinado a adoção de “providências imediatas”, mas os manifestantes golpistas continuavam nos prédios.

Torres classificou a ação como “inconcebível” e disse que é “inaceitável o desrespeito às instituições”. Ele afirmou que todo efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil atuasse para coibir o movimento dos invasores. “Vandalismo e depredação serão combatidos com os rigores da lei.”

