Política Governador do Distrito Federal envia carta a Donald Trump após críticas a Brasília

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

No documento, Ibaneis Rocha exalta as políticas de segurança pública de sua gestão e faz críticas à condução da política externa do governo federal. (Foto: Agência Brasil)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), enviou uma carta ao presidente Donald Trump, na manhã dessa terça-feira (12), reagindo às declarações do republicano que mencionou Brasília como exemplo de “capital violenta”.

O documento foi encaminhado à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Na carta, Ibaneis ressalta políticas de segurança pública que justificam o baixo índice de criminalidade no DF e também faz críticas à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“É necessário esclarecer, com base em dados oficiais, que tal percepção não reflete a realidade da capital brasileira. São informações equivocadas, possivelmente decorrentes da atual ausência de um diálogo mais consistente entre o Brasil e os Estados Unidos da América”, diz Ibaneis na carta.

Ao decretar intervenção federal na segurança de Washington, Trump justificou a medida ressaltando que a criminalidade na cidade americana superou a de Brasília e outras capitais, classificadas por ele como os “piores lugares do mundo”.

A carta de Ibaneis é uma respostas às declarações do republicano. No documento, o governador ressalta que está em um espectro político antagônico ao de Lula e “por isto, a segurança pública da capital do Brasil tem por foco resultados concretos, livre de vieses ideológicos”.

“O sucesso obtido decorre da autonomia de Brasília, garantida pela Constituição Federal do Brasil, e da determinação de proteger a população acima de interesses partidários”, afirmou Ibaneis.

Ele cita ainda uma série de ações implementadas por sua gestão com focos na redução da criminalidade na capital.

Pronunciamento

Na segunda-feira (11), ao anunciar uma intervenção federal na segurança de Washington, capital dos EUA, Trump usou Brasília como um exemplo de “cidade violenta” e comparou a taxa de homicídios da capital americana com a brasileira.

Segundo Trump, a criminalidade na capital dos Estados Unidos superou a registrada em outras capitais nacionais, que ele chamou de “piores lugares do mundo”. Além de Brasília, ele citou Bogotá (Colômbia), Cidade do Panamá, Cidade do México e Bagdá (Iraque).

“Olhando os números temos alguns gráficos com diferentes cidades ao redor do mundo: Bagdá, Panamá, Brasília, San José, Bogotá, Cidade do México, Lima… (Em comparação a todos) nós dobramos ou triplicamos (a taxa de criminalidade). Vocês querem viver em lugares como esses? Eu acredito que não”, diz Trump.

