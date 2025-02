Geral Governador Eduardo Leite participa da abertura do ano letivo na Rede Estadual em escola símbolo de resiliência e superação

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

"Estamos simbolizando aqui, em São Sebastião do Caí, tudo o que queremos para a educação gaúcha", afirmou Leite. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

A abertura oficial do ano letivo de 2025 no Rio Grande do Sul, na manhã dessa quinta-feira (13), teve dois significados especiais. Além da volta às aulas para os mais de 700 mil estudantes em todo o Estado, a solenidade marcou a entrega da reforma do Instituto Estadual de Educação Paulo Freire, em São Sebastião do Caí, que foi recuperado após as enchentes que atingiram o RS.

Para o governador Eduardo Leite e as secretárias da Educação, Raquel Teixeira, e de Obras Públicas, Izabel Matte, que participaram da cerimônia, a instituição se tornou símbolo da resiliência da educação gaúcha.

A unidade sofreu uma sequência de três alagamentos e, no episódio mais grave, em 2024, ficou completamente submersa. Os relatos e imagens daquele momento revelam o grau de destruição causado pelas águas, que chegaram a alcançar quase dois metros de altura, ultrapassando as portas do prédio. Quando o nível baixou, revelou a dimensão dos estragos: lama por todos os lados, móveis revirados, documentos perdidos e equipamentos danificados.

O governo investiu R$ 1 milhão na primeira etapa da reforma, que foi entregue nesta quinta e abrangeu reparos nas instalações elétricas e nas paredes, substituições de pisos e portas, pinturas internas e nas áreas de circulação e substituição da cobertura de um dos blocos. Além disso, foram feitas melhorias no paisagismo e adquiridos mobiliários novos e modernos. Revitalizada, a instituição começa, agora, um novo ciclo.

Durante o ato, Leite compartilhou seu sentimento ao lembrar da visita que fez ao local em maio de 2024, logo após as enchentes.

“Ver a escola naquele estado foi doloroso demais. Choramos juntos naquele dia, mas agora os abraços são de alegria. Estamos simbolizando aqui, em São Sebastião do Caí, tudo o que queremos para a educação gaúcha, entregando estrutura digna e adequada para apontar um novo horizonte no Rio Grande do Sul. Da nossa parte, não faltará recurso, nem empenho, nem dedicação para transformar a realidade das nossas escolas”, enfatizou.

Na ato dessa quinta, o governador assinou a ordem de início da segunda etapa da obra, que contará com investimento de mais R$ 3,3 milhões. Serão realizadas outras melhorias, como a reforma completa do ginásio de esportes, a revitalização das áreas externas de lazer e diversas manutenções em blocos da escola.

Izabel salientou a agilidade do governo na viabilização das obras. “Essa escola representa a força de recomeço do povo gaúcho. Firmamos um contrato emergencial para começar a obra imediatamente e providenciamos a estrutura necessária para receber os alunos e iniciar as atividades escolares em 2025, mas não paramos por aqui. Com a segunda etapa das obras, vamos deixá-la ainda mais estruturada, bonita e atrativa para os estudantes”, disse.

Além de retomar suas atividades, o estabelecimento de ensino está dando novos passos em 2025, passando a ofertar o Ensino Médio em Tempo Integral, que se soma ao Ensino Fundamental e ao Curso Normal, já oferecidos pela instituição.

Na oportunidade, também ocorreu a entrega simbólica dos novos uniformes escolares. O evento contou, ainda, com a presença de autoridades locais, como o prefeito de São Sebastião do Caí, João Marcos Guará. As informações são do Palácio Piratini.

