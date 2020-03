Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite participa de reunião de integração na Assembleia Legislativa

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

"Somos privilegiados por termos uma AL que expressa a pluralidade de pensamentos dos cidadãos", disse Leite Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini "Somos privilegiados por termos uma AL que expressa a pluralidade de pensamentos dos cidadãos", disse Leite. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite compareceu, na manhã desta segunda-feira (09), a um café da manhã organizado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ernani Polo. A reunião ocorreu no parlamento estadual e contou com a presença de 28 deputados estaduais, 14 deputados federais e do senador Lasier Martins.

O encontro foi o primeiro de uma série de reuniões que serão realizadas com o intuito de debater assuntos de relevância para o Estado. O próximo, de acordo com o deputado Ernani Polo, ocorrerá em 11 de maio. “Se pudermos unificar as pautas que chegam até nós, teremos uma condição melhor de avançar e de fazer com que elas se tornem realidade”, explicou.

Os principais temas discutidos na primeira reunião foram o período de estiagem enfrentado pelo RS, a possível chegada do coronavírus ao Estado e a mobilização pela busca do ressarcimento das perdas da Lei Kandir.

O governador lembrou que, na semana passada, foi decidido ampliar o número de agentes da Defesa Civil estadual envolvidos na análise de documentação para acelerar a tramitação dos decretos de situação de emergência.

Além disso, nesta quarta-feira (11), Leite pretende conversar com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em Brasília, sobre o assunto. “Fica o aprendizado para que isso seja trabalhado de forma preventiva. Não podemos lembrar da irrigação somente em período de seca. Existem programas consistentes no Estado e precisamos aperfeiçoá-los”, ponderou.

Sobre a Lei Kandir, o governador afirmou que o tema é importante e está na pauta do governo, mas ressaltou que a resposta para os problemas do Estado não depende apenas do ressarcimento da Lei Kandir. Sobre o coronavírus, Leite reforçou a necessidade de investimento federal para que os hospitais possam adquirir mais leitos.

“Não podemos nos enganar. Também teremos casos no RS. O que temos de fazer é estarmos preparados para termos condições de prestar atendimento aos pacientes, sem deixar de lado a demanda usual”, destacou o governador.

Leite ainda exaltou a iniciativa do presidente da Assembleia e o trabalho das bancadas federal e estadual. “Temos muitas pautas a serem trabalhadas em conjunto, e somos privilegiados por termos, no RS, uma AL que expressa a pluralidade de pensamentos dos cidadãos, mas com respeito e com capacidade de convivência”, reforçou.

O chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, e o chefe da Casa Militar, coronel Júlio César Rocha Lopes, também compareceram à reunião.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário