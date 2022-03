Política Governador Eduardo Leite recebe a Medalha do Mérito Farroupilha da Assembleia Legislativa

23 de março de 2022

Leite relembrou momentos de sua trajetória política. Foto: ALRS Leite relembrou momentos de sua trajetória política. (Foto: ALRS) Foto: ALRS

O governador Eduardo Leite recebeu, nesta quarta-feira (23), a Medalha do Mérito Farroupilha, mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa gaúcha. A outorga da homenagem foi proposta pelo deputado estadual Frederico Antunes, líder do governo no parlamento.

Em seu discurso de agradecimento, o governador ressaltou a importância da convivência entre as diferentes formas de pensar e fazer política para atender as necessidades da população. “Estamos no parlamento gaúcho, com toda a sua diversidade e suas representações das tantas formas de olhar o Rio Grande e o mundo. Uma medalha que é outorgada por esse parlamento é de grande importância”, disse.

Leite relembrou momentos de sua trajetória política, marcada pelo diálogo e pela busca de convergência, incluindo as reformas estruturais propostas pelo governo e aprovadas pelo poder legislativo gaúcho nos últimos anos. “Percorrendo esse caminho político pude aprender muito, saber não transformar um adversário circunstancial da política em um inimigo. Entendo que esta homenagem que a Assembleia oferece não é a mim pessoalmente ou ao que fizemos, mas sim a como fizemos e à forma de fazer política na qual acredito”, afirmou o governador.

Honraria máxima do Poder Legislativo gaúcho, a Medalha do Mérito Farroupilha homenageia cidadãos brasileiros ou estrangeiros que, por motivos relevantes, tenham se tornado merecedores do reconhecimento do parlamento do Rio Grande do Sul. Como proponente da homenagem ao governador, o deputado Frederico Antunes falou sobre a agenda de diálogo proposta por Leite e apoiada pelo parlamentar como líder de governo na Assembleia.

A entrega da homenagem ocorreu no Teatro Dante Barone e contou com a presença do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, secretários de Estado, do presidente da Assembleia, deputado Valdeci Oliveira, de deputados e outras autoridades.

