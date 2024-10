Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite recebe lista tríplice para escolha de novo desembargador militar

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Foram eleitos os advogados Gabriela John dos Santos Lopes, Fabrício Zamprogna Matiello e Jairo Luis Cutinski. Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

O governador Eduardo Leite recebeu nesta quarta-feira (2) a lista tríplice dos postulantes ao cargo de desembargador militar do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJMRS). O documento foi entregue pela presidente do TJMRS, desembargadora militar Maria Emília Moura da Silva, no Palácio Piratini.

A formação da lista foi definida em sessão pública do Tribunal realizada no dia 23 de setembro. Foram eleitos os advogados Gabriela John dos Santos Lopes, Fabrício Zamprogna Matiello e Jairo Luis Cutinski, todos com três votos. A lista passa agora pela apreciação do governador, que vai escolher o nome para ocupar a vaga.

Governador Eduardo Leite recebe lista tríplice para escolha de novo desembargador militar

