Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite reúne equipe para alinhar ações diante de novo alerta de chuvas intensas

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2025

Objetivo do encontro foi revisar os protocolos de atuação. Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Diante da previsão de chuvas intensas no fim de semana, o governo do Rio Grande do Sul reforçou nesta sexta-feira (27) o plano de resposta e prevenção a desastres. O governador Eduardo Leite reuniu, pela manhã, integrantes de diversas secretarias para alinhar as estratégias de atuação em meio ao alerta meteorológico emitido pela Defesa Civil.

O encontro, realizado de forma presencial e virtual, contou com a participação de representantes das áreas de segurança pública, infraestrutura, comunicação, saúde, educação, meio ambiente, assistência social e defesa civil. O objetivo foi revisar protocolos, reforçar a comunicação com os municípios e organizar medidas para reduzir os impactos da instabilidade climática.

Segundo a Defesa Civil estadual, há risco de chuvas volumosas em diferentes regiões, especialmente na Serra, Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Os efeitos podem incluir alagamentos, enxurradas e deslizamentos. As atualizações sobre a previsão e orientações à população estão disponíveis no site oficial do órgão (defesacivil.rs.gov.br).

Como parte da estratégia, serão instalados três gabinetes avançados da Defesa Civil em Santa Cruz do Sul, Lajeado e Caxias do Sul. Esses centros funcionarão como pontos de apoio para monitoramento em tempo real e articulação com os municípios das áreas mais vulneráveis.

Além disso, o governo anunciou a emissão de avisos e alertas à população ao longo das próximas horas, com base nas atualizações dos sistemas meteorológicos. Uma reunião virtual entre o governador, prefeitos e coordenadores regionais da Defesa Civil está prevista para o final do dia, com o intuito de garantir integração entre Estado e municípios.

As equipes estaduais seguem em regime de prontidão para atendimento de emergências. Em declaração após a reunião, Eduardo Leite destacou a necessidade de agilidade e cooperação. “Nossa prioridade é agir com rapidez e coordenação. Estamos estruturando a resposta antes que os efeitos da chuva se intensifiquem, com todos os órgãos envolvidos preparados para dar suporte aos municípios e à população”, afirmou.

