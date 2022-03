Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite visita bancos de investimentos no segundo dia de missão em Nova York

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Governador Eduardo Leite se encontra com representantes de bancos internacionais. (Foto: Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No segundo dia de missão governamental nos Estados Unidos, o governador Eduardo Leite deu início às reuniões com bancos de investimentos norte-americanos. A primeira parada, nesta terça-feira (8), foi na sede do Bank of America, em Nova York. No encontro com representantes da instituição, o chefe do executivo gaúcho procurou atualizar as ações que vêm sendo realizadas no Estado e buscou colocar o Rio Grande do Sul aos olhos dos investidores.

“Vir a Nova York é sempre uma oportunidade para conversar com os principais bancos de investimento do mundo para apresentarmos o nosso portfólio. É também uma oportunidade de colhermos por parte deles as suas impressões sobre os humores do mercado para investimentos, uma vez que nós temos toda uma carteira de projetos, privatizações e concessões que estão em andamento”, destacou Leite.

No ano de 2019, uma comitiva esteve na cidade americana apresentando as ações pretendidas para a gestão, como a série de privatizações. Desta vez, a Corsan foi uma das pautas da conversa. De acordo com o governador, para o Bank of America, a empresa apresenta ativos interessantes e é capaz de manter o interesse dos agentes privados, uma vez que o setor de saneamento está em destaque no Brasil. “A Corsan é uma grande oportunidade para investidores entrarem nesse setor e participarem da sequência de privatizações de outras companhias de saneamento pelo país”, afirmou.

A pandemia e a guerra na Ucrânia estão gerando repercussões na economia mundial e, consequentemente, também refletem no Rio Grande do Sul. A reunião buscou compreender as atuais perspectivas do setor financeiro, para que seja possível tomar decisões mais assertivas no estado. “Muitos investidores estão em stand by, estão segurando os investimentos. Então, isso muda os humores em relação ao cenário que nós esperávamos quando nós estávamos colocando os nossos ativos no mercado”, explicou o chefe do Executivo gaúcho.

Além do Bank of America, Leite esteve presente no Council of the Americas e no Goldman Sachs. Na quarta-feira (9), a comitiva segue para Washington DC, onde haverá um encontro com o embaixador Nestor Forster Jr. Além disso, o governador visitará a The United States Chamber of Commerce (USCC), a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, e terá reuniões na sede da Organização dos Estados Americanos (OEA), na empresa AES e na sede da Amazon Web Services.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul