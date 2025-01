Geral Governador em exercício, Gabriel Souza transmite o cargo ao presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, Adolfo Brito, nesta terça-feira, em solenidade no Palácio Piratini

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

A transmissão do cargo a Adolfo Brito (E) será conduzida pelo governador em exercício, Gabriel Souza (D). (Foto: Rodrigo Rodrigues/AL-RS)

O governador em exercício, Gabriel Souza, transmite o cargo ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Adolfo Brito, nesta terça-feira (14), em uma solenidade no Palácio Piratini. O deputado comandará o posto nesta terça e na quarta (15).

O presidente do Parlamento gaúcho devolve o governo a Eduardo Leite na manhã do dia 16, no retorno das férias do chefe do Executivo.

“Assumir interinamente o governo gaúcho é uma grande honra para mim, especialmente após um ano desafiador e de sintonia absoluta entre Legislativo e Executivo, que se traduziu em agilidade na execução de ações e políticas fundamentais para ajudar na recuperação do nosso Estado”, disse o presidente Brito.

Antes da posse, Gabriel Souza oferecerá um café da manhã na ala residencial do Piratini a Brito, deputados federais e estaduais do PP e lideranças do partido. Logo após a solenidade de posse, Brito já dará início às agendas do dia com federações e cooperativas. O foco é compartilhar os resultados dos debates sobre Reservação de água, Irrigação e Piscicultura, temas eleitos como prioritários pelo parlamentar em sua gestão na AL. As sugestões estão sendo compiladas em um documento oficial que será entregue até o final do mês ao Executivo como subsídio para a criação de uma legislação estadual com o objetivo de dar segurança jurídica aos produtores gaúchos que quiserem construir açudes e adotar sistemas de rega em suas propriedades rurais.

No dia 15, o presidente e um grupo de secretários estaduais farão um dia de interiorização do governo na região Centro-Serra. O primeiro ato será às 10h na prefeitura de Sobradinho. Durante o evento, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, deverá anunciar a liberação de recursos para a recuperação do bloco cirúrgico do hospital São João Evangelista. A titular da pasta da Educação, Raquel Teixeira, também deverá tratar sobre a licitação para a construção do ginásio esportivo da Escola Estadual Catarina Bridi, em Ibarama – obra esperada há mais de 30 anos pela comunidade local.

Ainda segundo o chefe do Legislativo, o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, irá atualizar às lideranças locais o andamento dos projetos de recuperação na região após as enchentes. Já o secretário adjunto do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marcelo Camardelli, deverá falar sobre temas como irrigação e pequenas centrais hidrelétricas.

O presidente aguarda, ainda, a confirmação das presenças do secretário dos Transportes, Juvir Costella, e do diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. A expectativa é que possam falar à comunidade regional sobre demandas como a recuperação estrutural do trecho de 35 quilômetros da ERS-400, entre Candelária e Sobradinho, a elaboração de projeto técnico para a construção da terceira pista da rodovia e acerca da recuperação de estradas danificadas pelas cheias.

Após o almoço, parte da comitiva se desloca a Candelária, onde, às 15h, a secretária Arita assinará convênio de cerca de R$ 1 milhão para a aquisição de um mamógrafo ao Hospital Beneficente da cidade. As informações são da AL-RS.

