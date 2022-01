Rio Grande do Sul Governador em exercício se reúne com prefeitos para tratar da seca do rio Gravataí

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2022

A situação do Gravataí, que abastece uma população de quase 500 mil habitantes, foi tema da reunião Foto: Joel Vargas/ALRS A situação do Gravataí, que abastece uma população de quase 500 mil habitantes, foi tema da reunião - (Foto: Joel Vargas/ALRS) Foto: Joel Vargas/ALRS

O governador em exercício Gabriel Souza se reuniu nesta sexta-feira (07), no Palácio Piratini, com prefeitos da Granpal (Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre) para debater a seca do rio Gravataí, que ameaça o abastecimento de água da região.

O rio abastece os municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão, abrangendo uma população de quase 500 mil habitantes. O prefeito de Gravataí, Luiz Zafallon, falou em nome dos municípios sobre a situação do manancial, que anualmente enfrenta as consequências da seca em janeiro e fevereiro, o que impacta o fornecimento de água para a população e para a agricultura.

Zafallon alertou para os baixos níveis que o rio já vem apresentando nos últimos dias, em função da capacidade reduzida de armazenamento, da estiagem e das altas temperaturas.

O presidente da Corsan, Roberto Barbuti, participou da reunião e falou sobre as medidas que a companhia vem tomando para atenuar o problema, como a instalação de balsas no leito do rio para facilitar o bombeamento da água, além da realização de estudos de segurança hídrica.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Luiz Carlos Busato, esclareceu sobre o andamento do estudo de impacto ambiental encaminhado para a construção de barragens.

Gabriel Souza destacou que a situação da estiagem é grave e que são necessárias medidas para evitar o racionamento. “Para um prazo maior, foram apresentadas medidas que vão nos possibilitar mitigar o problema. Agora foi encaminhada uma nova reunião com os prefeitos da Grande Porto Alegre, para que sejam expostas todas as ações em execução e para tratarmos com muita transparência e responsabilidade a possibilidade de racionamento”, disse.

