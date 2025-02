Rio Grande do Sul Governador gaúcho cancela missão oficial à Suécia, mas mantém viagem à Holanda com o prefeito de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Eduardo Leite e Sebastião Melo desembarcam em Amsterdam nesta quinta-feira. (Foto: Maurício Tonetto/Arquivo Secom-RS)

Devido ao cancelamento de um voo com destino à Europa, além do mau tempo em Guarulhos (SP), o governador Eduardo Leite não participará dos compromissos da missão oficial gaúcha à Suécia. Ele embarca nesta quinta-feira (20) para a Holanda, segunda etapa da viagem, acompanhado de integrantes de sua equipe, bem como do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e secretários municipais.

A comitiva decolaria do Aeroporto Salgado Filho em um avião da companhia Latam, na noite de terça (18), mas o voo acabou cancelado. Em seguida, embarcou em aeronave da empresa Azul, mas as condições climáticas não permitiram o pouso no aeroporto paulista, determinando o retorno para a capital gaúcha.

Como não havia alternativa que viabilizasse a chegada do chefe do Executivo gaúcho para cumprir as agendas na capital sueca Estocolmo, a decisão foi de continuar a missão apenas com o roteiro previsto para a Holanda, onde Eduardo Leite e parceiros de viagem devem desembarcar na tarde desta quinta.

Até a próxima quinta-feira (27), a comitiva tem agendada uma série de atividades em Amsterdam, Haia e outras nove cidades, com foco em temas institucionais, comerciais e científicos. O destaque, no entanto, será o conhecimento presencial do sistema holandês de prevenção a enchentes.

Os chamados “Países Baixos” (que incluem Bélgica e Luxemburgo) são referência mundial em iniciativas desse tipo, já que quase 30% de seu território está abaixo do nível do mar. Uma área, portanto, sujeita a inundações.

Ainda em relação à Suécia, a desistência não é total: o governo gaúcho será representado em Estocolmo pelo presidente da agência Invest RS, Rafael Prikladnicki, que divulgará oportunidades de negócios no Rio Grande do Sul, além de prospectar possíveis parcerias comerciais. As informações foram divulgadas no site oficial estado.rs.gov.br.

Gabriel Souza assume o comando

Durante a ausência de Eduardo Leita, o comando do Executivo estadual será exercido pelo vice-governador, Gabriel Souza. Ele tem pela frente uma agenda movimentada, incluindo participação da Assembleia de Verão da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), em Xangri-Lá (Litoral Norte).

Também está previsto o seu comparecimento à cerimônia de abertura da Festa da Colheita do Arroz, organizada pela Federarroz em Capão do Leão (Sudeste gaúcho). Ambos os eventos estão marcados para esta quinta.

Já no fim de semana, o vice-governador acompanhará das atividades da operação “Verão Total” em Pelotas (Litoral Sul). Dentre as ações programadas estão a “Minirrústica Infantil” e distribuição de kits educativos à população.

(Marcello Campos)

2025-02-19