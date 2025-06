Geral Governador gaúcho confirma avanço para liberação de aproximadamente R$ 200 milhões para contenções de cheias em Canoas

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2025

O governador Eduardo Leite recebeu, no Palácio Piratini, o prefeito de Canoas, Airton Souza. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, recebeu no início da noite de sexta-feira (27), no Palácio Piratini, o prefeito de Canoas, Airton Souza, para uma reunião que marcou o avanço na análise técnica dos projetos apresentados pelo município para a recuperação de sistemas de contenção de cheias. As propostas são candidatas ao recebimento de recursos do Fundo a Fundo da Reconstrução, mecanismo do governo estadual que financia obras estruturais de reconstrução em cidades afetadas pelas enchentes de maio de 2024.

Durante o encontro, foram debatidos detalhadamente os objetivos, as características e os custos dos projetos apresentados pela prefeitura, que totalizam cerca de R$ 500 milhões. A análise técnica conduzida pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg), com o auxílio do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, identificou que aproximadamente R$ 200 milhões em propostas já reúnem condições para seguirem à aprovação final do Comitê Gestor do Plano Rio Grande, o que abre caminho para liberação dos valores ainda no mês de julho.

A outra parcela dos projetos, no entanto, exige ajustes e complementações para assegurar compatibilidade com os critérios do Fundo a Fundo, que é voltada à recuperação de estruturas previamente existentes, não à construção de sistemas novos. A expectativa é de que os projetos aptos sejam deliberados em reunião do comitê gestor prevista para as próximas semanas.

Leite destacou que a avaliação técnica rigorosa não significa resistência do Estado em apoiar Canoas, mas sim o cumprimento de um dever de responsabilidade com os recursos públicos. “O governo não tem nenhuma intenção de atrasar iniciativas. Mas estamos falando de obras multimilionárias, complexas, que exigem critérios, planejamento e cuidado para que os recursos públicos sejam bem aplicados. Pela experiência de prefeito, mais rápido que isso só se mandássemos o dinheiro sem perguntar nada, o que não é possível, pois o processo exige responsabilidade”, afirmou.

A reunião também serviu para renovar o compromisso de diálogo permanente entre Estado e município. O governador garantiu que a liberação da primeira etapa de recursos não encerra o processo e que as equipes continuarão trabalhando em conjunto para aprimorar os projetos pendentes de ajustes ou, quando necessário, encontrar outras formas de viabilizar ações relevantes fora do escopo do Fundo a Fundo.

O prefeito Airton Souza agradeceu a abertura para o diálogo e o acolhimento das demandas. “Esse trabalho conjunto é essencial para as entregas que a população espera”, reforçou.

O Fundo a Fundo da Reconstrução é um instrumento de repasse direto do governo estadual aos municípios em estado de calamidade pública em decorrência das enchentes de maio de 2024. A iniciativa tem como objetivo financiar projetos de restabelecimento e recuperação de sistemas de proteção e contenção de cheias preexistentes, como diques, estações de bombeamento e estruturas de drenagem urbana, desde que tenham sido afetadas pelos eventos meteorológicos extremos.

Também participaram da reunião o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, o titular da Serg, Pedro Capeluppi, e a secretária-adjunta da pasta, Angela Oliveira, bem como o chefe de gabinete do governador, Euclides Neto, e o secretário-executivo do Comitê Científico do Plano Rio Grande, Joel Goldenfum. Além do prefeito, integraram a comitiva de Canoas o vice-prefeito Rodrigo Busato, secretários municipais e técnicos da prefeitura.

Volume de chuva

Entre o meio-dia e as 18h30min desse sábado (28), a chuva atingiu uma marca de 21 milímetros (mm) de chuva no município de Canoas. O bairro Niterói registrou 21 mm, seguido do Centro (20,7), Mathias Velho (20,7), Guajuviras (18,6), Harmonia (8,9), Igara (8,4) e Mato Grande (7,1). As rajadas de vento no Centro chegaram a velocidade de 8 km/h. Não houve o registro de prejuízos até esse horário.

