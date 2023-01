Geral Governador gaúcho destaca sucesso do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul em encontro com comitiva de Campinas

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

A reunião-almoço foi realizada no Instituto Caldeira, um hub de inovação com mais de 22 mil metros quadrados. (Foto: Gustavo Mansur/Secom)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, participou da reunião-almoço organizada pelo Instituto Caldeira, na quarta-feira (25), para receber uma comitiva de Campinas (SP) que veio para uma imersão no espaço de inovação.

O chefe do Executivo destacou as reformas realizadas na máquina pública que proporcionaram um ambiente propício aos investimentos e ao impulsionamento da vocação gaúcha de empreender e inovar.

“O Rio Grande do Sul recentemente apareceu liderando os rankings de competitividade porque tem empreendedorismo, formação de mão de obra, parques tecnológicos que se destacam e o Instituto Caldeira como referência da sociedade civil com engajamento e articulação”, destacou Leite. Aliado a isso, citou a retomada de investimentos do governo do Estado, o que permite que se ampliem os recursos para inovação e tecnologia. “Além da atração de grandes eventos, como é o caso do South Summit. Tudo isso torna o nosso ambiente especialmente relevante para acolher e gerar novos negócios”, disse o governador.

A comitiva de Campinas é formada pelos secretários municipais de Finanças, Aurílio Caiado, de Desenvolvimento Econômico, Adriana Flosi, e de Planejamento e Urbanismo, Carolina Baracat, além de dez empresários e o presidente da ConfraBusiness, entidade empresarial de Campinas. O grupo pretende estudar novos modelos de negócios e revitalizar uma antiga área no centro da cidade, com 200 mil metros quadrados.

“Estamos felizes de estarmos aqui e vivermos este espaço espetacular. Queremos levar essa experiência tão inovadora para Campinas. Que possamos replicar lá também”, disse a secretária Adriana.

O Instituto Caldeira é um hub de inovação com mais de 22 mil metros quadrados que promove a conexão entre grandes empresas, startups, universidades e poder público, gerando um movimento de fomento do ecossistema de tecnologia e inovação.

A presença da comitiva foi comemorada pelo presidente do Conselho do Instituto Caldeira, Marciano Testa. “Estou muito orgulhoso em ver o nosso ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul sendo hoje um case para Brasil e América Latina, usado como benchmark para outras regiões”, destacou. As informações são do Palácio Piratini.

