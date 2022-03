Rio Grande do Sul Governador gaúcho Eduardo Leite participa de reunião no Conselho das Américas, nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

O objetivo é promover a integração do comércio e mercado nos países americanos. Na foto, o governador Eduardo Leite (E) Foto: Governo do RS (Foto: Governo do RS) Foto: Governo do RS

No segundo dia de missão internacional aos estados unidos, o governador Eduardo Leite compareceu a uma reunião no Conselho das Américas, em Nova York, nos Estados Unidos.

O objetivo é promover a integração do comércio e mercado nos países americanos. Ainda nesta terça-feira (08), o governador cumprirá agenda na sede do Bank of America, para tratar de investimentos no Rio Grande do Sul.

