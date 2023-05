Rio Grande do Sul Governador gaúcho em exercício recebe visita de astronauta norte-americano que pisou na Lua

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

Gabriel e Duke conversaram sobre a experiência do astronauta e destacaram a importância do parque temático em Canela.

O governador em exercício, Gabriel Souza, recebeu, nesta quinta-feira (11), a visita do astronauta norte-americano Charles Duke, que veio ao Rio Grande do Sul para a inauguração de um parque temático da Nasa, a agência espacial norte-americana, em Canela. O encontro ocorreu no Palácio Piratini.

Duke foi o décimo homem a pisar na Lua, em uma viagem tripulada no ano de 1972. Em sua primeira visita ao Estado, esteve acompanhado pela esposa, Dorothy Duke. Ele destacou a arquitetura das cidades de Canela e Gramado e a natureza da região, além da imponência do parque temático, que visitou na quarta-feira (10). O astronauta elogiou também a estrutura do Palácio Piratini e seu acervo histórico.

Durante o encontro com Duke, Gabriel perguntou sobre a experiência de viajar ao espaço e pisar em solo lunar. O governador em exercício saudou o investimento feito em Canela e seus benefícios para o turismo gaúcho, e destacou a geração de empregos e renda para a região. “Nos alegra muito a presença de Duke no Rio Grande do Sul, que validará este empreendimento para o nosso turismo”, ressaltou Gabriel.

Como lembrança do Estado, o governador em exercício presenteou o astronauta com um livro de fotografias que contam um pouco da história do gaúcho do campo.

Astronauta mais jovem

Duke é considerado um dos astronautas mais populares dos Estados Unidos. Em 1972, em missão espacial da Apollo 16, tornou-se a pessoa mais jovem a pisar na Lua, aos 36 anos. Até hoje, apenas 12 homens tiveram essa experiência.

Na ocasião, Duke foi o piloto do módulo lunar Orion. Na quinta missão tripulada dos Estados Unidos à Lua, a nave ficou 72 horas na atmosfera lunar, e o astronauta permaneceu por cerca de 20 horas no solo do único satélite natural da Terra.

Estudantes gaúchos

Quatro alunos do segundo ano do Ensino Médio da Escola Estadual Frei Plácido, de Bagé, premiados pela Nasa participaram, na quarta-feira (10), da inauguração do Space Adventure, em Canela.

Bernado Freitas, Isabélli Marques, Sofia Quadros e Carlos Eduardo Munhoz conquistaram o terceiro lugar em uma competição realizada pela Nasa nos Estados Unidos, em abril. Eles desenvolveram um rover (uma mistura de carro e robô) para exploração espacial e foram os únicos brasileiros a participar do concurso, tendo concorrido com equipes de diversos países. Com o apoio financeiro do Estado, os alunos viajaram aos EUA para apresentar o projeto e voltaram de lá com a premiação.

2023-05-11