Domingo, 17 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Governador gaúcho participa da abertura oficial do 53ª Festival de Cinema de Gramado

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Eduardo Leite (D) confrateniza com o presidente da Assembeia Legislativa, Pepe Vargas. (Foto: Vitor Rosa/Secom-RS)

Um dos principais eventos culturais do País, o Festival de Cinema de Gramado (Serra Gaúcha) teve sua 53ª edição aberta oficialmente na noite de sexta-feira (15), dois dias após o início das atividades. O discurso do governador Eduardo Leite durante a cerimônia destacou os impactos positivos da iniciativa, com uma programação intensa até o dia 23.

“Depois do que passamos em 2024, esta é mais uma chance de mostrar que o Rio Grande do Sul se refaz e se reconstrói, com o apoio do governo federal, dos municípios e da iniciativa privada, recebendo visitantes e proporcionando as melhores experiências, unindo o charme do inverno gaúcho a eventos de destaque”, frisou.

Também estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT) e o presidente da agência nacional Embratur, além do prefeito Nestor Tissot (PP) e de outras autoridades.

As atividades abrangem as tradicionais competições de longas e curtas-metragens gaúchos e nacionais, bem como exibições especiais e homenagens, além de eventos como palestras. Participam atores, diretores, produtores e outros profissionais do segmento, além de autoridades, jornalistas, críticos, estudantes, convidados e aficionados da chamada “Sétima Arte”.

O governo gaúcho é um dos incentivadores do festival, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), com financiamento de R$ 280 mil por meio de convênio e R$ 700 mil pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC-RS) e da Secretaria de Turismo (Setur), com aporte de R$ 300 mil.

A Sedac também integra a programação oficial com iniciativas como a “Mostra Gaúcha de Longas-Metragens” (que premia talentos locais em dez categorias técnicas e artísticas), a “Mostra Sedac Cinema Acessível” (com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência) e o “Conexões Gramado Film Market” (espaço de negócios e capacitação que aproxima produtores, distribuidores e investidores).

Eduardo Leite acrescentou, em sua fala: “São ações que reforçam a importância da cultura para a nossa identidade, para o posicionamento internacional do Rio Grande do Sul e para o desenvolvimento do turismo. Este festival é promovido por muitas mãos, em uma união que garante também empregos, renda e impactos positivos à vida das pessoas”.

Economia aquecida

O movimento é intenso na cidade serrana, habituada a um fluxo turístico constante durante todo o ano. Com o evento nacional de cinema, amplia-se a movimentação da economia local e do próprio Estado, que ainda se recupera das perdas causadas pelas enchentes de maio do ano passado.

De acordo com o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes da Serra Gaúcha (SindTur), a expectativa é de 75% de ocupação dos leitos de hospedagem. Esse índice pode chegar a 90%. No site oficial festivaldecinemadegramado.com são vendidos ingressos para produções em cartaz. Também são compartilhados no endereço virtual a programação, notícias, imagens e outros detalhes.

(Marcello Campos)

